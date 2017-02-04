04.02.2017 22:06:33

Trabzon'da başına kar yığını düşen kadın hayatını kaybeti

Trabzon'un Arsin ilçesinde başına kar yığını düşen 63 yaşındaki Safiye Şahin hayatını kaybetti.

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Trabzon'un Arsin ilçesinde başına kar yığını düşen 63 yaşındaki Safiye Şahin hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Arsin'in Yeşilköy mahallesinde yaşayan Şahin komşusunun ziyaretinden saat 11.25 sularında dönerken çatıdan düşen kar kütlesinin altında kaldı. Komşuları tarafından Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz kadın tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İlçe jandarma ekipleri olayla alakalı çalışma başlattı.