16.07.2017 13:33:47

Toyota'nın Avrupa satışlarının yüzde 40'ı hibrit

Toyota'nın 2017 yılının ilk yarısında 527 bin araca ulaşan Avrupa satışlarının yüzde 40'ını hibrit modeller oluşturdu.

Avrupa otomotiv pazarı 2007'den bu yana en iyi satış performansını 2017 yılının ilk 6 ayında yakalarken, Toyota bu pazarda yüzde 11'lik bir artış elde etti.

Bu yılın ilk yarısında Avrupa pazarında toplam 527 bin araç satan şirket, geçen yıla oranla toplamda yüzde 0,3 artışla yüzde 4,9'luk pazar payına ulaştı.

Toyota'nın Avrupa'daki toplam otomobil satışlarının 208 bin 300'ünü ise hibrit modeller oluşturdu. Geçen yıla oranla hibrit otomobil satışlarında yüzde 44'lük artış meydana gelirken, bu oran Toyota'nın Avrupa satışlarının yüzde 40'ının hibrit modeller olduğunu da ortaya koydu.

Türkiye'de üretilen Toyota C-HR, hibrit satışlarına Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da büyük katkı yaptı. Avrupa'da satılan Toyota C-HR satışlarının yüzde 80'i hibrit versiyon olarak kayıtlara yansıdı.

Hibrit satışları artıyor

Türkiye'de yılın ilk 6 ayında geçen yıla göre bin 380 adetle yüzde 330 büyüme yakalayan hibrit araç satışları tüm dünyada da artış göstermeye devam ediyor.

Bu yılın ocak-haziran döneminde tüm dünyada 629 bin 965'e ulaşan hibrit araç satışları, geçen yıla göre yüzde 8 büyüme gösterdi.

Bu rakamla birlikte Toyota'nın ilk seri üretim hibrit otomobili Prius'un piyasaya sunmasından bu yana toplamda 10 milyon 573 bin 387 hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Toyota Avrupa'da da 2000 yılından bu yana 1 milyon 554 bin 183 hibrit araç satışına imza attı.

Avrupa pazarı son 10 yılın en iyisi

Ekonomik krizin yaşanmaya başlandığı 2007 yılından bu yana Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin toplam otomotiv pazarı da 2017 yılının ilk 6 ayında geçen yıla oranla yüzde 4,7 büyüme yakaladı. Bu büyüme son 10 yıldaki en iyi pazar performansı olarak açıklandı.

Yılın ilk 6 ayında AB ülkelerinde 8 milyon otomobil satışı gerçekleştirilirken, İtalya yüzde 8,9'luk artışla en çok büyüyen pazar olarak dikkati çekti.

İtalya'yı yüzde 7,1 ile İspanya, yüzde 3,1 ile Almanya ve yüzde 3 ile Fransa izledi. Bir süre önce AB'den ayrılma kararı alan İngiltere pazarında ise yüzde 1,3'lük düşüş yaşandı.