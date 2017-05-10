11.05.2017 00:20:09

Tosya’da traktör kazası: 3 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde traktörün su kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Sapaca köyünde tarlaya traktörü ile çalışmaya giden Mehmet Bacak idaresindeki traktör bilinmeyen bir nedenle tarla kenarında bulunan su kanalına düştü.

Kaza sonrası traktörde bulunan 1 çocuk, 1 kadın ve sürücü yaralandı.

Olay yerine gelen 112 ambulans ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar yapılan ilk müdahale sonrası Kastamonu'ya sevk edildi. İlçe Jandarma ekipleri kaza sonrası inceleme başlattı.