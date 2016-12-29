29.12.2016 10:34:39

Tosya'da Öğrenciler tarafından 15 Temmuz Şiiri Dinletisi Programı düzenlendi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 15 Temmuz şehitleri şiirler ile anıldı.

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 15 Temmuz şehitleri şiirler ile anıldı.Hasan Rıza Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri kapsamında şiir programı gerçekleştirildi. Tosya İlçe Müftülük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Volkan Pullu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı. Gerçekleştirilen program şehitlerin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bir açılış konuşması yapan Okul Müdürü İbrahim Yarıcı, " Bu vatan için her zaman canlarımızı seve seve vermeye hazırız. Yetişen yeni nesil bu milli şuur ile yetişmektedir. Bunun için bizler ve siz öğrencilere devamlı çalışmalıyız. Büyük Türkiye için ve Güçlü Türkiye için sağlam bir nesil yetiştirmek için elbirliği ile çalışalım' 'dediYapılan konuşmalar sonrasında Hasan Rıza Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından "15 Temmuz Şehitleri" şiirini okumasıyla dinleti başladı. Öğrenciler tarafından okunan kahramanlık şiirlerine okul öğrencilerinin oluşturduğu müzik grubu eşlik etti. Şiir Dinletisi Programı öğrenciler ve protokol üyelerinin toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi