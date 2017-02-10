11.02.2017 01:37:28

Tosya'da Jandarma ve Polis 'den aynı anda Huzur Operasyonu

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe genelinde 'huzur' operasyonu yaptı.

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Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe genelinde 'huzur' operasyonu yaptı.Türkiye genelinde 81 ilde üçüncü kez huzur operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şehrin giriş ve çıkış noktalarında, iş yerleri, kafeler, parklar, eğlence mekânları ve birçok yerde uygulama yaptı. Akşam saatlerinde yapılan uygulamaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri ve Trafik Şube polisleri de destek verdi. Polis ekipleri şüpheli gördükleri kişilerin "Genel Bilgi Tarama (GBT)" sorgusunu yaparken, çok sayıda aracı da kontrol etti.İlçe Emniyet ekipleri ve Jandarmaya bağlı ekipler ilçe ve köy merkezlerinde Kafeler ve eğlence merkezlerinde şüpheli gördükleri kişilerde kimlik kontrolü yaptılar. Yapılan kontrollere İlçe Toplum sağlığı ekiplerde katılarak kapalı alanlarda sigara içilip içilmediği kontrolünde bulundular.