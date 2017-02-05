05.02.2017 23:25:11

Tosic'i zor tuttular

Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Robin van Persie ile yaşadığı gerginlik sonrası kırmızı kart gören Beşiktaşlı Tosic'i zor sakinle

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Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Robin van Persie ile yaşadığı gerginlik sonrası kırmızı kart gören Beşiktaşlı Tosic'i zor sakinleştirdiler.Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Vodafone Arena'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında ilginç bir olay yaşandı. Mücadelenin 42. dakikasında Tosin ile Robin van Persie arasındaki pozisyonun ardından gerginlik yaşandı. İkili arasındaki yaşanan olaylardan sonra karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, Tosic'i kırmızı kartla oyundan ihraç etti.Kırmızı karta çok sinirlenen Tosic, takım arkadaşı Atiba ile Fenerbahçe Martin Skertel zor sakinleştirdi. Bir süre sahadan çıkmayan Sırp futbolcu, öfkesini uzun süre sürdürdü.(Uygar Aydın / İHA)