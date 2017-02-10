10.02.2017 13:16:06

Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, ödüllerini Başkan Tuna ile paylaştı

Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde 3 kategoride aldıkları ödülleri, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ile paylaştı.

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Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde 3 kategoride aldıkları ödülleri, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ile paylaştı.Tamamı amatör oyunculardan oluşan Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 16'ıncısı düzenlenen Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde geçen yıl 3 ödül birden almıştı. 2015-2016 tiyatro sezonunu kapsayan değerlendirmeler sonucunda, Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Dünya Tiyatrolar Günü'nde sahneye koyduğu 'Keşanlı Ali Destanı' adlı tiyatro oyunu ile jüri oylamasını girmiş ve en iyi erkek oyuncu ödülüne Murat Özdemir, en iyi genç yetenek ödülüne Cennet Göz, en iyi sahne tasarımında da Abdurrahman Topuz seçilmişti.Mersin'in de aralarında bulunduğu 24 şehirde sahneye konulan oyunları seyreden Direklerarası Seyircileri'nin oluşturduğu 'halk jürisi' üyeleri tarafından ödüllendirilen amatör yetenekler, Başkan Hamit Tuna'yı ziyaret ederek, sanata ve sanatçıya sunduğu desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hasan Topuz, ziyarette aldıkları bu ödülleri Başkan Tuna ile paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Sayın Başkanımızın yanımızda olması bize güç ve çalışma azmi veriyor" dedi.Amatör olmalarına rağmen bugüne kadar ortaya koydukları oyunlarda profesyonel bir oyunculuk sergileyerek, başarılarını ödülle taçlandıran tiyatro ekibini kutlayan Başkan Tuna da, "Belediyemizin bünyesinde kurduğumuz Şehir Tiyatrosu ile amacımız, hemşehrilerimize ve çocuklarımıza tiyatroyu sevdirmek ve ücretsiz açtığımız kurslarda geleceğin tiyatro sanatçılarını yetiştirmektir. Geçtiğimiz sezon sonunda açıklanan Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde tiyatro ekibimizin en iyi erkek oyuncu, en iyi genç yetenek ve en iyi sahne tasarımı ile üç ödül alması bizleri oldukça mutlu etmiştir. Ödüllere layık görülen tiyatrocularımız ve sahne tasarımcımızı tebrik ediyor, bu başarıların katlanarak daha da büyümesini temenni ediyorum. Kültüre, sanata sunduğumuz desteklerimiz artarak devam edecektir" diye konuştu.Tiyatro ekibini, Halkkent Mahallesi'nde yaklaşık 12 bin metrekarelik alanda hizmete sundukları ve tiyatro gösterilerinin sahnelendiği Yunus Emre Kültür Merkezinde ağırlayan Tuna, ilçeyi sanatın merkezi yaptıklarını ifade ederek, Soğucak, Gözne ve Hüseyin Okan Merzeci Mahallelerinde bulunan Amfi Tiyatrolar ile de etkinliklere, sanatsal faaliyetlere ve konserlere ev sahipliği yaptıklarını söyledi.