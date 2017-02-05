05.02.2017 16:31:03

'Töre' isimli tiyatro oyunu Kuşadası'nda sahnelendi

Kuşadası Belediyesi'nin davetlisi olarak ilçeye gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafindan sahnelenen 'Töre' adlı tiyatro oyunu, seyirciler tarafından büyük bir beğeni ile izlendi.

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Kuşadası Belediyesi'nin davetlisi olarak ilçeye gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafindan sahnelenen "Töre" adlı tiyatro oyunu, seyirciler tarafından büyük bir beğeni ile izlendi.Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi'nde "Töre" adlı tiyatro oyununu sahneledi. Ünlü yazar Turgut Özakman'ın kaleme aldığı, genel sanat yönetmenliğini Hakan Kurt'un, yönetmenliğini ise Hediye Uğan Özdemir'in yaptığı ve Mustafa ile Zühre adlı iki karakterin töreden dolayı yaşamış oldukları trajik aşk hikayesini ele alan oyun Kuşadalı sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.Oyunun sonunda konuşan Yönetmen Hediye Uğan Özdemir, Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu olarak Kuşadası'nda olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek nazik davetinden dolayı Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'ya teşekkür etti.