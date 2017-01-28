28.01.2017 13:55:10

Torbanın tutma yeri kopunca ceset yere düştü

Bilecik'te yalnız yaşadığı evde hayatını kaybeden bir kişinin naaşı, cenaze arabasına taşınması sırasında ceset torbasının tutma yeri kopunca talihsiz bir kaza sonucu yere düştü.

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Bilecik'te yalnız yaşadığı evde hayatını kaybeden bir kişinin naaşı, cenaze arabasına taşınması sırasında ceset torbasının tutma yeri kopunca talihsiz bir kaza sonucu yere düştü.İstiklal Mahallesi Aşağı Çarşı Sokak üzerinde bir evde yalnız yaşayan Necati Özdemir'den (55) haber alamayan yeğeni eve gelerek kapıyı çaldı. İçeriden ses gelmeyince yoğun bir şekilde karbonmonoksit kokusu duyan yeğen, kapıyı kırarak eve girdi. Evin tuvalet kısmında yerde yatar kısımda Necati Özdemir bulan yeğeni durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından merhumun cenazesinin Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırılmasına karar verildi.Cenazeyi taşırken düşürdülerDaha sonra görevliler, naaşı ceset torbası ile taşıyıp dış kapı önündeki tabuta koymak için içeri girdi. Evin merdivenlerinden inerken ceset tornasının arka kısmında bulunan tutma yeri kopunca merhumun naaşı yere düştü. Taşıyanlar hemen naaşı yerden kaldırarak tabutun içine koydular.Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazı şüphesiÖte yandan Necati Özdemir'in evdeki kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği tahmin edilirken, cenazenin olay yerinden kaldırılmasının ardından Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler evin giriş kapısı ve içeride incelemeler yaptı. Merhumun kesin ölüm nedeni Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.