31.01.2017 16:47:19

Torbalı, yatırımlarla İzmir'in çekim merkezi oldu

Torbalı Belediyesi'nin 'Her Mahalleye Bir Meydan Projesi' kapsamında yapımına başlanan meydanlar serisin 3.'sünün temeli Ayrancılar Mahallesi'nde atıldı. Törende konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, CHP'ye çağrıda bulunarak, 'Bölücülerle, teröristlerle aynı saflarda yer almayın. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyete değer katacak bir süreç başlıyor 'dedi.

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Torbalı Belediyesi'nin "Her Mahalleye Bir Meydan Projesi" kapsamında yapımına başlanan meydanlar serisin 3.'sünün temeli Ayrancılar Mahallesi'nde atıldı. Törende konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, CHP'ye çağrıda bulunarak, "Bölücülerle, teröristlerle aynı saflarda yer almayın. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyete değer katacak bir süreç başlıyor "dedi.Son dönemde farklı alanlarda yapılan yeni yatırımlarla dikkatleri üzerine çeken Torbalı ilçesinde, çevre ve meydan düzenlemeleri de sürüyor. Ayrancılar Mahallesi'nde yapımı planlanan meydan projesinin temel atma törenine protokolün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşma yapan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Ayrancılar Kent Meydanı'nın 7 bin metrekarelik alan üzerine inşa edileceğini, burada sosyal tesislerin de yer alacağını belirtti. Başkan Görmez; "Her Mahalleye Bir Meydan projelerimizden 3.'süne Ayrancılar'dan devam ediyoruz. Daha önce Atatürk Mahallesi meydanını Yazıbaşı ve Çapak meydanlarını tamamlamıştık. Meydanlar sıradan alanlar değil. Bilinirliğini arttırır. Bütün kesimlerin buluşma merkezidir. Kentlerin simgesidir. Çünkü kentler meydanlarıyla anılır. Ayrancılar; bugün 50 bini aşan nüfusuyla İzmir'in çekim merkezi olmayı başarmıştır. Belediye olarak bu hızlı kentleşmenin, yapılaşmanın, büyümenin altyapısını sağlıklı, geleceğe dönük oluşturmak için Ayrancılar'ı pilot bölge ilan ettik, teknik ekibimizle buraya yoğunlaştık. Belediye olarak buraya çok amaçlı oldukça modern bir düğün salonu yapıyoruz, ihale aşamasında. Toplamda 2 bin 250 metrekarelik kapalı alana sahip. Bir sosyal kompleks niteliğinde olacak. Ve Allah nasip ederse 8 ayda bunu da tamamlayacağız." dedi.Gençlik Merkezinin Temeli de yakında atılacakAK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya'nın desteği ve girişimiyle yine Ayrancılar'a Gençlik Merkezi yapılacağını kaydeden Başkan Görmez, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yapımına başlanacak olan Gençlik Merkezi 8 bin 500 metrekare alan üzerine kurulacak. 900 metrekare kapalı alana sahip olacaktır. İçerisinde derslikler ve etüt salonlarının bulunacağı bu tesiste ayrıca halı saha, basketbol sahaları ile voleybol sahaları da yer alacaktır. Gençlerimizin boş zamanlarını daha verimli ve sağlıklı değerlendirme imkanı bulacakları bu merkez Ayrancılar' a değer katacaktır. Son iki yılda Ayrancılar'a yoğunlaştığımızı belirtmiştik. Ayrancılar merkezli mahallelerimize toplamda 82 km, asfalt, yaya kaldırımı, kavşak düzenlemesi yaptık." diye konuştu.Torbalı'nın yıldızı, kamu ve belediye yatırımlarıyla parlıyorBaşkan Görmez, önemli bir kısmı merkezi hükümetin yatırımlarıyla gerçekleşen onlarca projenin en önemlisinin Torbalı Devlet Hastanesi olduğunu belirtti. Menderes havzasına hayat verecek olan 250 yataklı hastanenin açılış için gün saydığını hatırlatan Başkan Görmez, sözlerine şöyle devam etti: "Torbalı çok hızlı gelişen ve nüfusu artan bir ilçemiz. 2015 yılında 157 bin olarak açıklanan nüfusumuz sadece son 9 aylık sürede 16 bin arttı ve 173 bine ulaştı. Yoğun göçle birlikte artan derslik sorununu çözmek için farklı mahallelerde 50 bin metrekarelik arsayı Milli eğitime tahsis ettik. 25 dolayında yeni okul projesine öncülük ettik. Bugün 50 ile 60 bin arasında değişen SGK'lı çalışanlarımızın gereksinimlerini karşılayacak olan SGK binamız tamamlandı.Öte yandan İZBAN raylı hattı nedeniyle ikiye bölünen ilçemizi birleştiren modern yaya alt geçidini tamamladık. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tolga Sağlam'ın adını verdik. Açılışını gerçekleştirdik. Tek merkeze odaklanmak yerine hizmetlerimizi de yaşamın bütün alanlarına yaymak amacıyla bu kez, sosyal market, köy konakları, organik pazarlar, düğün salonları, sosyal eğitim merkezleri inşaatlarına başladık. Zahire Pazarı Sosyal Market inşaatına başlandı. Ayrancılar Mahallesi Çok Amaçlı Salon ihale aşamasında. Torbalı Mahallesi Organik Pazar Yeri ihale aşamasında. Türkmenköy Konağı inşaatı bitmek üzere. Atatürk Mahallesi Çok Amaçlı salon temeli atıldı. Yoğurtçular Köy Konağı inşaatına başlandı. Yazıbaşı Mahallesi Sosyal Eğitim Merkezi ihale aşaması tamamlandı. Atatürk Mahallesi Torbalı Sosyal Eğitim Merkezi inşaatına başlandı. Yazıbaşı Mahallesi Çok Amaçlı Salon ihale aşamasında. 160 dönümlük alan üzerinde Ahmetli Köyü Sosyal Yaşam kampüsü proje aşamasında. Belediyemizce İnşaatı tamamlanan 100 yataklı huzurevini tamamlayarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na devrettik. Subaşı Mahallesinde Engelli Eğitim Merkezi açtık. İZBAN demiryolu ulaşım ağına Torbalı'nın dahil edilmesi, belediyemizin projeleriyle ilçede yaşam kalitesinin artması konut sektörüne talebi de beraberinde arttırdı. Bir yandan TOKİ ile görüşmelerimiz devam ederken öte yandan altyapı ve asfaltlamada tam bir seferberlik başlattık. Park ve sosyal yaşam alanlarına odaklandık. 27 çocuk parkı ve fitness alanının yapımını gerçekleştirdik. 60 km. sıcak asfalt, 50 km sathi kaplama asfalt olmak üzere toplamda 110 km'lik yol çalışması tamamlandı. 70 bin metrekare kilit parke, 8 bin 772 metre bordür taşı döşendi. Farklı yatırımlar, alanlar için 271 bin metrekarelik alan kamulaştırdık. 9 milyon 890 bin 988 TL ödeme gerçekleştirdik. Kaplancık'ta 30 bin, Çaybaşı'da 10 bin, Fetrek'te 100 bin, Ahmetli'de 160 bin, Müselles'te 24 bin metrekarelik alanı devletimiz bize tahsis etti. Burada projelerimiz olacak. Muratbey'de 24 bin metrekare, Göllüce'de 220 bin metrekare. Huzur Evi için 2 bin 500 metrekare trafik eğitim parkı için 5 bin, Suyunbaşı için 10 bin olmak üzere toplamda 264 bin metrekarelik alanı ilçeye kazandırdık.Orman Ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof.Dr. Veysel Eroğlu'nun devreye girmesiyle ıslah çalışmalarına başlanan 22 km. uzunluğundaki Fetrek Çayı ıslah edildi. Şimdi ilçe merkezine yakın bölgesinde 150 hektarlık alanda ağaçlama yapılacak. Mesire alanları yapılacak. Üniversite öğrenimi görmek isteyen ancak maddi durumu buna elvermeyen öğrencilerimiz için kısa adı TOREV olan Torbalı Eğitim Vakfını kurduk. Evde bakım projemizle ilgili hazırlıklar ise son aşamaya geldi."Kaya'dan CHP'ye çağrıAK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya ise referanduma değindi. Terör örgütlerinin karşı çıktığı Anayasa referandumuna CHP'nin de "hayır" dediğini belirten Kaya, "Dün burada bir şehidimiz toprağa verdik. O evladımız niye şehit oldu? Bu ülkenin birliği, bu vatanın bölünmezliği için şehit oldu. Onu şehit edenler bu ülkede Anayasa referandumu ister mi? 18 maddelik bir değişiklik var. Tek maddesinde bu ülkenin zararına bir şey var mı? Referandumla güçlü, istikrarlı geleceğe odaklı bir dönemin temeli atlıyor. CHP'li kardeşlerim iki kez düşünsünler. O saflarda asla yer almasınlar" dedi.