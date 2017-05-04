05.05.2017 09:48:04

Torbalı organik pazarda son hazırlıklar

İzmir'in önemli tarımsal üretim merkezlerinden olan Torbalı'da organik tarım üretimini teşvik etmek amacıyla yapımına başlanan modern organik pazar tamamlandı.

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İzmir'in önemli tarımsal üretim merkezlerinden olan Torbalı'da organik tarım üretimini teşvik etmek amacıyla yapımına başlanan modern organik pazar tamamlandı.Başta çevre kirliliği olmak üzere doğal dengelerin hızla bozulması organik ve biyolojik tarımı daha da önemli hale getirdi. Ege'nin en verimli tarımsal üretim merkezlerinden biri alan Torbalı'da organik üretimi teşvik etmek amacıyla da ilçe belediyesi bir dizi projeyi hayata geçiriyor.Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Torbalı Mahallesi'nde 2 bin 150 metrekarelik kapalı alan üzerinde inşaatına başlanan Organik pazarın önümüzdeki Haziran ayında tamamlanacağını söyledi. Burada sadece organik tarımsal ürünlerin satılacağını, üreticiyle tüketicinin arasına kimsenin girmeyeceğini belirten Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez konuşmasını şöyle sürdürdü:"120 dolayında çiftçimiz, esnafımız burada ürünlerini satacak. Ekolojik veya biyolojik tarımın önemi her gün biraz daha artmakta, bu anlamda büyük bir pazar bulunmaktadır. Tarımsalilaçlar, suni gübreleme,hormon,antibiyotik ve diğer zararlı gıda katkı maddelerinin asla kullanılamadığı bu tarımsal üretim sistemi için Torbalı'daki çiftçilerimizle, meslek odalarımızla karşılıklı dayanışma içindeyiz. Ege'nin Organik tarım Pazar payında zaten vardık şimdi daha da etkin olacağız. Projenin bir sonraki aşaması ise organik ürün belgesiyle üretim ve satış yapan üreticilerdir."Torbalı Belediyesi Organik Ürün Pazarında sosyal amaçlı tesisler de bulunuyor. Resmi verilere göre, Torbalı'da 300 bin dekarlık alanda tarımsal üretim yapılıyor. 9 bin dolayındaki aile geçimini çiftçilik yaparak sağlıyor.