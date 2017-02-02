02.02.2017 11:09:27

Torbalı, önemli her noktadan 24 saat izlenecek

Torbalı'da kent güvenliğini sağlamak amacıyla çarşı merkezi, sanayi siteleri başta olmak üzere tüm stratejik noktalara güvenlik kameraları yerleştiriliyor.

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Torbalı'da kent güvenliğini sağlamak amacıyla çarşı merkezi, sanayi siteleri başta olmak üzere tüm stratejik noktalara güvenlik kameraları yerleştiriliyor.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 verilerine göre, binde 49,7'lik nüfus artışı hızıyla İzmir'de 30 ilçeyi geride bırakan Torbalı'da, sanayi siteleri, köyler ve stratejik bütün noktalara güvenlik kameraları yerleştiriliyor.Sanayi sitesi esnafından, köy muhtarlarından ve ilçe halkından gelen yoğun talep üzerine böyle bir projeyi hayata geçireceklerini belirten Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Bu konuda Kaymakamlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarla koordineli olarak çalışıyoruz. Amacımız hem caydırıcı olmak hem de esnafımızın, köylümüzün kendini daha da güvende hissetmelerini sağlamak. Olası adli vakaların çözümünde daha hızlı olmak." dedi. Kırsal alanlardaki kameraların Jandarmaya, sanayi siteleri ve stratejik öneme sahip sanayi tesisleri, işletme ve kurumların güvenlik kamera görüntülerinin de Emniyet'teki merkezi görüntü izleme sistemine bağlanacağını kaydeden Başkan Görmez, "Yaklaşık bir yıl önce yapılan çalışmalarda ihale aşamasına gelindi. Oldukça maliyetli bir iş ancak bir o kadar da gerekli. İlçemiz çok hızlı gelişiyor, Torbalı'daki her vatandaşın sağlığından, eğitiminden, güvenliğinden kendimizi sorumlu hissediyoruz. Bu projenin en kısa zamanda hayata geçirilmesi, özellikle altyapı çalışmalarının tamamlanması için birimlerimiz yoğun biçimde çalışıyor" şeklinde konuştu.