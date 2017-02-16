16.02.2017 14:23:37

Torbalı'daki alt geçide duygusal açılış

İzmir'in Torbalı ilçesi Tepeköy Mahallesinde, İZBAN hattının ayırdığı iki sokak karayolu ve alt geçitle birbirine bağlanırken, alt geçide Şehit Er Ali Çelik'in ismi verildi.

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İzmir'in Torbalı ilçesi Tepeköy Mahallesinde, İZBAN hattının ayırdığı iki sokak karayolu ve alt geçitle birbirine bağlanırken, alt geçide Şehit Er Ali Çelik'in ismi verildi.Torbalı ilçesi Tepeköy Mahallesinde, İZBAN hattının kestiği 4543 sokak ile 3677 sokağı birbirine bağlayan karayolu alt geçidi ve engelli asansörü bulunan yaya geçidi törenle hizmete girdi. Alt geçide ise 1997 yılında Yüksekova'da vatani görevini yaparken şehit düşen Şehit Er Ali Çelik'in ismi verildi. Şehit babası Osman Çelik de törene katılanlar arasındaydı yerini alırken, şehit babası duygusal anlar yaşadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, başlangıçta üst geçit olarak planlanan projenin, Torbalı halkından gelen talep üzerine yeniden değerlendirildiğini ve ilave 3 milyon TL maliyetle üst geçidin alt geçide dönüştürüldüğünü dile getirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2004 yılından bu yana Torbalı'ya yaptığı hizmetlerin maliyetinin 283 milyon TL'yi geçtiğini belirten Başkan Aziz Kocaoğlu, son olarak hem araç alt geçidi hem de yaya alt geçidi ve engelli asansörüyle birlikte Torbalı'ya yakışan bir yatırıma imza attıklarını söyledi."Torbalı'nın susuzluk sorunu çözüldü"Torbalı'da sathi kaplama yatırımları için 46 milyon TL, sıcak asfalt için 35 milyon TL civarında harcama yaptığının altını çizen Başkan Kocaoğlu, "Torbalı Sanayi Bölgesi ile Aliağa Sanayi Bölgesi'ni birbirine bağlayan 110 km'lik İZBAN hattı uzağı yakın etti. Aliağa'yı da, Torbalı'yı da metropol haline getirdi. İmalatlarını tamamladığımız Selçuk hattı yakında açılacak. Ardından hemen Bergama hattına başlayıp iki dünya mirası kenti birbirine bağlamak istiyoruz. 7.2 milyon liralık yatırımla Torbalı, 5,1 milyon liralık yatırımla da Ayrancılar-Yazıbaşı atık su arıtma tesisleri hizmete alındı. 46 su kuyusu açılarak Torbalı'nın susuzluk sorunu çözüldü. 368 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesi döşendi. 196 buçuk kilometrelik kanal şebekesi döşendi. Toplamda 283 milyon TL'lik yatırım yaptık. Merkez ilçelerimizde ne varsa, diğer ilçelerimizde de aynı hayat standardının olması için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bizim bu bölgede en büyük hayalimiz, Küçük Menderes Nehrini bundan 70 sene önceki gibi pırıl pırıl hale getirmektir. Torbalı, Pancar, Ayrancılar, Bayındır, Hasköy arıtmaları bitti. Selçuk'taki arıtmayı yeniliyoruz. Kiraz, Beydağ arıtmaları için çalışmaları sürdürüyoruz. Tire'nin yer teslimini yaptık. Diğer arıtmaları da yaptığımızda, İzmir Büyükşehir Belediyesi sanıyorum çok kısa sürede, İZSU olarak Küçük Menderes'in çevre yatırımları konusunda hemen hemen büyük eksiklerini tamamlayacaktır. Geriye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile birlikte sanayicilerin disipline edilerek, arıtmaların çalışmasının sağlanması kalıyor" dedi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, alt geçide adı verilen Torbalılı Şehit Er Ali Çelik'i saygıyla ve şükranla andıklarını belirterek, "Bu vatan, bu millet için canlarını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sınır ötesinde savaşan Mehmetçik'e sağlık, esenlik diliyorum. İnşallah sağ salim gelirler; ailelerine, eşlerine, yarlarına, çocuklarına, sevdiklerine kavuşurlar" diye konuştu."İZBAN ile Torbalı, İzmir oldu"Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez ise, alt geçidin yapım sürecinde taleplerini geri çevirmeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na teşekkür ederek, "Değerli başkanımızın bu alt geçidin yapımındaki fekadarlığını çok yakından biliyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi. İZBAN'ın Torbalı'yı merkez ilçe haline getiren bir proje olduğunu ifade eden Görmez, "Torbalı İZBAN ile beraber İzmir oldu. İZBAN'la çok büyük bir nimete kavuştuk. Tabi bunun ufak tefek külfetleri olacak. İnanıyorum zamanla tüm talepler karşılanacak, külfetler azalacaktır" diye konuştu."İki sevinci bir arada yaşıyoruz"Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otçu da, iki sevinci bir arada yaşadıklarını belirterek, "Hem Torbalı halkına büyük kolaylık sağlanacağına inandığımız alt geçitten dolayı, hem de büyükşehir bbelediyemizin bu esere şehidimizin adını vererek gösterdiği kadirşinaslık nedeniyle sevinçliyiz. Şehitlerimiz zaten kalplerimizde yaşıyor ama onların isimlerini de yaşatmaktan dolayı sevinçliyiz" dedi. Şehit Er Ali Çelik'in ablası Ayşe Çekin de, törende şöyle konuştu:"Kardeşlerim, babam ve ailem adına bu sevinci bizlere yaşattığı için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na çok teşekkür ediyorum."Torbalı'da İZBAN hattının iki yakasını birleştirdiği taşıt alt geçidi ile engelli asansörlü yaya alt geçidi, altyapı yatırımlarıyla birlikte yaklaşık 7.5 milyon TL'ye mal olduğu belirtildi.