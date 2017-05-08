09.05.2017 09:55:12

Torbalı'da Yörük Şenliği

Torbalı Belediyesi ile Ahmetli Köyü Güzelleştirme Yörük Türkmen Efeleri Derneği'nin organize edeceği 2. Yörük Şenliği 14 Mayıs Pazar günü düzenlenecek.

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Torbalı Belediyesi ile Ahmetli Köyü Güzelleştirme Yörük Türkmen Efeleri Derneği'nin organize edeceği 2. Yörük Şenliği 14 Mayıs Pazar günü düzenlenecek.Ahmetli Köyü mesire alanında düzenlenecek olan ve çevre il ile ilçelerden yörük topluluklarının katılacağı etkinlikte Türk Halk Müziği'nin ünlü seslerinden Bedia Akartürk'ün yanı sıra yerel sanatçılarda etkinlik boyunca vatandaşlara konserler verecek. Yarışmaların da yapılacağı şenlikte, yörük çadırlarında vatandaşlara yörük mutfağından yemekler sunulacak. Yörük kültürünün otantik unsurlarının sergileneceği şenliğin yine büyük ilgi görmesi bekleniyor."Değerlerimize sahip çıkıyoruz"Geleneksel kültür unsurlarının korunması için bu tür etkinliklerin çok önemli olduğuna değinen Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Yörüklerin Anadolu'nun Türkleştirilmesinde yaptıkları katkılar tarihin akışını değiştirmiş ve bugünkü vatanımızı şekillendirmiştir. Osmanlı'nın kuruluşunda da İstiklal Savaşı'nın kazanılmasında da Yörüklerin önemli katkıları olduğunu biliyoruz.Yörük kültürüne dair folklorik öğelerin yaşatılmasını önemsiyoruz. Bu şenlik bize bu konuda fırsatlar sunuyor. Pazar günü gerçekleştireceğimiz şenliğin bir önceki yıl düzenlenen şenlikten çok daha geniş bir katılıma ulaşacağını umuyoruz. Yörüklerin hoşgörülü, özverili, üretici değerlerini geleneklerini yaşatmak ve paylaşmak istiyoruz. Tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.