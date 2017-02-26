27.02.2017 11:31:38

Torbalı'da inşaata giren hırsızlar suçüstü yakalandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir inşaata giren 3 hırsız, inşaat malzemesi çalmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

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İzmir'in Torbalı ilçesinde bir inşaata giren 3 hırsız, inşaat malzemesi çalmaya çalışırken suçüstü yakalandı.Alınan bilgiye göre, olay Torbalı İlçesi Çapak Mahallesinde meydana geldi. Kentteki bir inşaata giren 3 hırsız, demir ve farklı inşaat malzemeleri çalmaya çalıştı. Hırsızları devriye gezen jandarma ekipleri fark etti. İnşaatın çevresini saran ekipler, kısa süre sonra şahısları yakaladı. İlk önce karakola götürülen şahıslar, ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. M.Ö., H.A. ve Y.A. isimli hırsızlar, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.