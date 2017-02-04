04.02.2017 11:21:17

Torbalı'da evde bakım dönemi başladı

Torbalı Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yatağa bağımlı halde yaşayan 65 yaş üstü bireyler ile yaş sınırı olmaksızın aynı şartlardaki engelliler için evde bakım hizmetini hayata geçirdi.

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Torbalı Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yatağa bağımlı halde yaşayan 65 yaş üstü bireyler ile yaş sınırı olmaksızın aynı şartlardaki engelliler için evde bakım hizmetini hayata geçirdi.Son nüfus sayımı verilerine göre İzmir'in en hızlı büyüyen ilçesi olan Torbalı'da, önemli bir projenin startı verildi. Projeyle birlikte evde bakım hizmeti hayata geçirildi. İlçe sınırları içerisinde yatağa bağımlı halde yaşayan 65 yaş üstü bireyler ile yaş sınırı olmaksızın aynı şartlardaki engelliler için evde bakım hizmetinin verileceği ifade edilirken, 12 personelin vatandaşların yardımına koşacağı belirtildi. Birimin Aydın-Torbalı asfaltı üzerindeki Tariş depolarında bir ofisi bulunurken, şuan bir adet olan hasta nail aracı önümüzdeki günlerde ikiye çıkartılacak.Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, sosyal belediyeciliğin en önemli, en duygusal en insancıl ayağı olan evde bakım hizmetlerini çok önemsediklerini belirterek, evde bakım hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların 0232 935 3 112 numaralı telefonu arayabileceğini söyledi. Görmez, "Çaresiz, yalnız, yatağa bağımlı yaşlı ve engellilerimize belediye olarak biz bakacağız. Günlerdir, aylardır kapısı çalınmayan, kimsesi olmayan ancak mutlak bakılması gereken vatandaşlarımızın durumu Belediye Başkanı seçildiğimden beri beni en çok düşündüren sorunların başında geliyordu. Bunu zaman zaman kurumsal olmayan, kişisel çabalarla yapmaya çalışıyorduk. Şimdi tam profesyonel, alanında deneyimli bir birim kuruldu. Mümkün olduğu kadar en yüksek performansla bu konumdaki vatandaşımıza ulaşmak, yaralarına merhem, yalnızlıklarına ortak olmak istiyoruz.Son nüfus sayımına göre İzmir'de en hızlı büyüyen ilçesiyiz. Her yıl İzmir başta olmak üzere ilçemizde yaşamayı tercih edenlerin sayısı 10 bini aşıyor. İlçemiz büyürken sosyal sorunlarda büyüyor. Bir sokağı asfaltlamada, bir çöpü toplamada belki geç kalabiliriz. lakin bir yarayı sarmada, zor durumdaki bir hastaya ulaşmada geç kalma, erteleme olamaz" dediBaşkan Görmez'in eşi de projenin takipçisiBaşkanı Adnan Yaşar Görmez'in eşi Arzu Görmez de, evde bakım hizmetine destek olarak sağlık ekibiyle bazı evleri ziyaret edip hastaların sorunlarını dinledi. Arzu Görmez, projeye sonuna kadar destek olacağını ifade ederek, "Bu projenin sürekliliği, sağlıklı işlemesi için bende elimden geleni yapacağım. Verileri inceleyeceğim, emeği geçenlere özellikle teşekkür etmek istiyorum. Vatandaşın yarasına merhem, derdine ortak olmak heyecan verici bir hizmet" şeklinde konuştu.