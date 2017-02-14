14.02.2017 23:00:11

'Torba Kanun' teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 'Asgari ücret dahil olmak üzere bütün yapılan artışları enflasyonun karşısına koyun her zaman için çalışan, enflasyonun üzerinde bir ücret artışı almıştır.' dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi düzenlemesinin de bulunduğu Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmeleri sürüyor.

Teklifin, vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimini düzenleyen maddesine ilişkin işçi ve işveren temsilcileri görüşlerini paylaşırken, işçi temsilcileri, artan vergi oranlarını eleştirerek, ücretli çalışanların da vergi indirimi kapsamına alınmasını talep etti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ağbal, her şeyin bir temel mantığı olduğunu onun kaybedilmemesi gerektiğini dünyanın neresine gidilirse gidilsin vergide artan oranlılık ile vergi adaleti bakımından olmazsa olmaz kurallar bulunduğunu söyledi.

Yıl başındaki elde edilen gelir ile yıl sonunda elde edilen gelirin vergi tarifesi nedeniyle faklılaşması kadar doğal bir şeyin olmadığını belirten Ağbal, "Bu sadece asgari ücretli değil bütün gelir grupları için geçerlidir. Dolayısı ile 'bu niye böyle oluyor' diye soru sormak. Çok açık belli olan, Magna Carta'dan bu tarafa da bilinen ve uygulana gelen bir gerçekliği tamamen böyle yok farz etmektir." diye konuştu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, şöyle devam etti:

"Burada ücretliler aleyhine sanki özel bir uygulama yapılıyormuş gibi yanlış ve eksik bilgiler vermeyelim. Artan oranlılık vergi adaleti ve ödeme gücü ilkesi bakımından olmazsa olmazdır. Ücretliler bakımından, asgari geçim indirimi uygulaması yoluyla sağladığımız ve sosyal adaleti gerçekleştiren son derece doğru bir düzenleme var. 2008'den bu yana bunu uyguluyoruz. Hiçbir hükümet döneminde bu yoktu.

bugün çalışanlar bakımından son 14 yılda hem asgari geçim indirimi bakımından hem de diğer uygulamalara sağladığımız iyileştirme ortadadır. Bugün çalışanların refah düzeyi 2001'in üzerindedir. Asgari ücret dahil olmak üzere bütün yapılan artışları enflasyonun karşısına koyun her zaman için çalışan enflasyonun üzerinde bir ücret artışı almıştır. Biz burada, beyanname veren mükellefler bakımından toplumsal bir talebe dayalı olarak böyle bir düzenlemeyi yapıyoruz, bu doğru bir düzelemedir. Sanki bunları ücretliler bakımından yapmazsak onlara karşı bir yanlışlık yapıyormuşuz gibi bir algı üretilmeye çalışılıyor. Bu doğru bir şey değildir."

Ağbal, düzenlemeden kimsenin çalışanların aleyhine bir anlam çıkarmaya kalkmaması gerektiğini ve rakamların da ortada olduğunu söyledi. Ağbal, vergi tarifesinin çok net olduğunu ve bütün dünyada artan oranlılık ile ödeme gücü ilkesinin bulunduğunu söyledi. Ağbal, "Ocak ayında elime geçen gelir Aralık ayında da elime geçmelidir" fikrinin, doğru bir fikir olmadığını artan oranlı bir sistemde her zaman için vergi tarifesinde farklı dilimlere geçilmişse o zaman gelirin azalacağını, önemli olanın bir yıl içerisinde elde edilen ortalama gelir olduğunu kaydetti.

Ağbal, 2016 yılında gerçekleşmiş rakamlara bakıldığında nominal vergi oranı yüzde 15 olsa da bekar bir çalışanın efektif vergi oranının yüzde 6,3, evli, çocuk sahibi olmayan bir kişi için efektif vergi oranının yüzde 4,8, bir çocuklu için yüzde 3,7, iki çocuklu için yüzde 2,6, üç çocuklu için yüzde 1,1 olduğunu söyledi. Ağbal, burada gerçekten ücretliler özellikle asgari ücretlilerin lehine bir vergi sistemi olduğunu kaydetti.

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