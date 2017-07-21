21.07.2017 15:50:02

''Toprağın en büyük düşmanı anız yakmak''

TZOB Genel Başkanı Bayraktar toprağın en büyük düşmanının anız yakmak olduğunu belirterek, 'Anız yakarken topraktaki organik maddeler yok oluyor ve uzun vadede verim düşüyor' dedi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, toprağın en büyük düşmanının anız yakmak olduğunu belirterek, "Anız yakarken topraktaki organik maddeler yok oluyor ve uzun vadede verim düşüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, hasat sonrası anız yakmanın verimli tarım alanlarının azalmasına yol açarak toprak verimliliğine uzun vadede ciddi zarar verdiğini bildirdi.

Anız yakarken oluşan yüksek ısının topraktaki organik maddeleri yok ettiğini ve verimin düştüğünü ifade eden Bayraktar, bunun birçok canlı türünün ve ormanın zarar görmesine de yol açtığını hatırlattı.

Bayraktar, anız yangınlarının bazen kontrolden çıkarak enerji, iletişim ve haberleşme hatlarına zarar verdiğine dikkati çekerken, can ve mal kayıplarına neden olabildiğini kaydetti.

Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Toprak işleme uygulamalarının, tarımsal üründe bir azalmaya neden olmadan toprağı koruyan ve aynı zamanda sürdürülebilir bir faaliyet olması gerekir. Toprağın en büyük düşmanı anız yakmaktır. Üreticilerimiz anız yakmak yerine alternatif uygulamaları tercih etmeli, toprak işlemesiz tarıma yönlendirilmelidir. Bu yöntemin, anız yakılmaması, erozyonun azalması, yakıttan tasarruf edilmesi, toprak yüzeyinden buharlaşmanın önlenmesi ve kuraklığa dayanıklı toprak oluşmasına kadar birçok faydası vardır."