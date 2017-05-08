08.05.2017 20:32:53

Toprağa gömülü mühimmat bulundu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda PKK terör örgütüne ait toprağa gömülü mühimmat ele geçirildi

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda PKK terör örgütüne ait toprağa gömülü mühimmat ele geçirildi.Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Silopi ilçesinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetlerinin Başak ve Ofis mahallelerinde iki ayrı adrese operasyon düzenlediği belirtildi. Yapılan operasyonda PKK/KCK terör örgütü tarafından toprağa gömülü vaziyette gizlenmiş 1 adet Kanas keskin nişancı tüfeği, 4 adet Kaleşnikof Ak-47 piyade tüfeği, 24 adet Kaleşnikof Ak-47 piyade tüfeği şarjörü, 20 adet roket başlığı, 20 adet roket sevk fişeği, 15 bin adet çeşitli çaplarda fişek ele geçirildiği bildirildi.(Melih Yiğit /İHA)