05.05.2017 21:31:49

Toprağa gömülü 2 çuval mermi ele geçirildi

Diyarbakır Silvan ilçesinde emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 2 çuval içerisinde mermi ele geçirildi

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Diyarbakır Silvan ilçesinde emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 2 çuval içerisinde mermi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Mescit Mahallesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda toprağa gömülü vaziyette toplam 2 çuval içerisinde 2 bin 200 adet 7,62 çapında Bixi mermisi olarak değerlendirilen fişek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(Yusuf Batı/İHA)