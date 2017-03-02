02.03.2017 12:12:31

Toplum Yararına Programı başvuruları başladı

Bilecik Belediyesi ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Bilecik Müdürlüğü tarafından hazırlanan Toplum Yararına Programı kapsamında imzalanan protokol gereği yapılacak işçi alımı başvuruları başladı.

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Bilecik Belediyesi ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Bilecik Müdürlüğü tarafından hazırlanan Toplum Yararına Programı kapsamında imzalanan protokol gereği yapılacak işçi alımı başvuruları başladı.Bilecik Belediyesinden yapılan açıklama ile imzalanan protokol kapsamında Toplum Yararına Programı ile 80 kişinin 6 ay boyunca Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilecek çalışmalarda faaliyet göstermek üzere başvuru yapabileceği belirtildi. Açıklamada, "Toplum Yararına Programına başvurmak isteyen adaylar, İŞKUR Bilecik Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Başvurular, 3 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar yapılmakla birlikte gerekli müracaat sayısının elde edilmemesi durumunda müracaat tarihleri uzatılacaktır. Başvurularda belirlenen şartlar şu şekildedir. TYP'ye başvuracak katılımcıların, kurumun o yöredeki İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine kayıtlı işsiz durumunda olmaları, en az 18 yaşını tamamlamış olmaları, herhangi bir öğretim kurumunda öğrenci olmamaları emekli ve malul aylığı almamaları gerekmektedir. Bir katılımcı, yüklenici ile düzenlenen TYP'lerden en fazla on sekiz ay yararlanabilir. Bir katılımcı on iki ay içerisinde ayrı ayrı olarak veya bir defada en fazla dokuz ay TYP'den yararlanabilir. Bir katılımcı aynı gün başvuruları başlayan TYP'lerden yalnızca birisine müracaat edebilecektir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre aynı hanede oturan kişilerden şartları sağlayan herkes başvuru yapabilir ancak bir kişi katılımcı olarak belirlenecektir."