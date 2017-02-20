20.02.2017 15:37:13

Toplum destekli polisler vatandaşları provokasyona karşı uyardı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri Eskişehir bağlarındaki vatandaşları, mültecilerle ilgili oluşabilecek provokasyonlara karşı uyardı.

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri Eskişehir bağlarındaki vatandaşları, mültecilerle ilgili oluşabilecek provokasyonlara karşı uyardı.Polis ekipleri, önceki gün yaptıkları çalışma ile, hem Suriyeli mültecilerin hem de Türk vatandaşlarının ev ve işyerlerini tek tek gezerek sağduyu çağrısında bulundu. Son günlerde yaşanan sıkıntılardan sonra provokasyonlar oluşabileceğini belirten polis ekipleri, her daim vatandaşın yanında olduklarını ve bundan sonra da bu tür çalışmaların süreceğini ifade ettiler.