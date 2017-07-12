12.07.2017 15:27:41

Toplu taşıma aracındaki bayrağı indirmek istedi! Linçten polis kurtardı

Zonguldak'tan kalkan şehirler arası yolcu otobüsünde, ön camda bulunan Türk Bayrağı'nı indirmek isteyen yolcuyu linçten polis kurtardı.

Düzce Tem Otoyolü Gölyaka kavşağında yaşanan olayda şoförün karşı çıkması üzerine tartışma çıktı.



ORMANLIK ALANA KAÇMAYA ÇALIŞTI



Çevredeki vatandaşların da tepkisi üzerine ormanlık alana kaçmaya çalışan Mardin Dargeçit nüfusuna kayıtlı 34 yaşındaki A.D.İ., jandarma ekiplerince yakalandı. Gece 02.00 sıralarında yaşanan olay sonrası linç edilmekten kurtarılan A.D.İ., ifadesi alınmak üzere Otoyol Büro Amirliği'ne getirildi.

A.D.İ., işlemlerinin ardından Çilimli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk sorgusunda üzerinden kimlik çıkmayan ve T.C. kimlik numarasını bilmediğini söyleyen A.D.İ., Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile “Türk Bayrağı Kanunu'namuhalefet, Devletin Egemenlik ve Bağımsızlığını Alenen Aşağılama” suçlaması ile göz altına alındı. Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen A.D.İ.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.