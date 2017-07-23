23.07.2017 19:07:29

'Toplu sözleşme görüşmelerinde üç alternatifli teklif sunacağız'

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 4. Dönem Toplu Sözleşme masasına reel tekliflerle oturacaklarını belirterek, toplu sözleşme görüşmelerinde üç alternatifli teklif sunacaklarını, 5 milyon 100 bin çalışanın sorumluluğuyla masaya oturacaklarını söyledi.



Memur-Sen 25. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Ağustos ayında yapılacak olan 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri hakkında istişarelerin yapıldığı son toplantıda, pazartesi günü Devlet Personel Başkanlığına teslim edilecek olan tekliflere son şekli verildi. Toplantıda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında sokaklara akan, referandum sürecinde tarihi sorumluluk alan, Mescid-i Aksa ve Kudüs için alanları dolduran, emeği değerli kılma, ekmeği artırma çabalarından dolayı teşkilat üyelerine teşekkür etti.



1 milyon 694 bin 323 kamu görevlisinin yüzde 60'ının Memur-Sen'e bağlı sendikalara üye olduğunu kaydeden Yalçın, "Sendika üye sayılarına ilişkin tebliğ, Memur-Sen kararlı büyümesini, rakiplerinin de önlenemez erimesini de tescil etmektedir. Memur-Sen'in soylu mücadelesine değer katan ve üye sayısının 1 milyonu bulmasını sağlayan Konfederasyonumuzun ve sendikalarımızın genel merkez yönetimlerinin, şube ve il yönetimlerinin, ilçe ve iş yeri temsilcilerinin, komisyonlarımızın sendikal öncülerine, üyelerine ve her birinin ailelerine akıttıkları ter, ayırdıkları zaman, gösterdikleri fedakarlık ve sahip oldukları basiret ve vazgeçmedikleri feraset için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Toplu sözleşme sürecine ilişkin de değerlendirmede bulunan Yalçın, Pazartesi günü tekliflerini saat 10.30'da Devlet Personel Başkanlığına teslim edeceklerini açıkladı. Toplantıda teklifleri anlatıp, yol haritalarını netleştireceklerini belirten Yalçın, tabandan gelen her teklifi gündemlerine aldıklarını söyledi. Alandan gelen önerileri de tekliflerine eklediklerini vurgulayan Yalçın, "Süreç katılımcılıkla ilerledi" dedi.



Memur-Sen olarak reel tekliflerle masaya oturacaklarına dikkat çeken Yalçın, toplu sözleşme" görüşmelerinde üç alternatifli teklif sunacaklarını ve 5 milyon 100 bin çalışanın sorumluluğuyla masaya oturacaklarını vurguladı.