03.02.2017 12:37:32

Toplu iş sözleşmesinin imzaları atıldı

Kırklareli Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen arasında yapılan görüşmeler sonunda 155 memuru kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.İmza törenine Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Cengiz Gülebay, Genel Sekreter Arap Mucur, Şube Başkanı Salih Canbaz ve iş yeri temsilcisi Şenay Düzyol katıldı.Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Cengiz Gülebay, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun her zaman emekçiden yana olduğunu hatırlatarak, "Başkanımız Sayın Kesimoğlu, bir kez daha emekten yana olduğunu gösterdi. Sendikal emeğe ve sendikal dayanışmaya verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na teşekkür ediyorum. Sözleşmenin tüm Belediye çalışanları ve Kırklareli halkına hayırlı olmasını diliyorum" dedi."Mesai arkadaşlarımızın çalışma şartlarını daha da iyileştirmek en büyük arzumuz"Sözleşmenin her iki tarafa hayır olmasını dileyen Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Mesai arkadaşlarımızın çalışma şartlarını daha da iyileştirmek en büyük arzumuz. Biz çalışan emekçinin alın teri kurumadan hakkını almasını istiyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde elimizden geleni yapmaya gayret ettik, yapılan sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" dedi.