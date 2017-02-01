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Topçu ilk antrenmanına çıktı
01.02.2017 21:28:00

Topçu ilk antrenmanına çıktı

Bursaspor'un yeni teknik direktörü Mutlu Topçu, takımın başındaki ilk antrenmanına çıktı

Bursaspor'un yeni teknik direktörü Mutlu Topçu, takımın başındaki ilk antrenmanına çıktı. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Topçu, Fenerbahçe ile oynayacakları maça ilişkin, "Önümüzde güzel bir maç var. Tekrar çıkış maçı. Benim için avantaj olarak görüyorum ben. Hem benim için hem de futbolcu kardeşlerimiz için iyi bir başlangıç olsun" dedi.

Yeşil-beyazlı ekip, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Akşam saatlerinde yapılan antrenmanda Hamza Hamzaoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Mutlu Topçu, takımın başındaki ilk antrenmanına çıktı. Akşam saatlerinde yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan genç teknik adam, "Bütün camiamıza hayırlı olsun. Futbolcu arkadaşlarımız ile güzel bir toplantı yaptık. Onlara küçük hatırlatmalarda bulunduk. Şehrin beklentisini tekrar dile getirdik. Önümüzde güzel bir maç var. Tekrar çıkış maçı. Benim için avantaj olarak görüyorum ben. Hem benim için hem de futbolcu kardeşlerimiz için iyi bir başlangıç olsun. Tekrar çıkış maçı olarak nitelendiriyorum. Futbolcularımızdan beklentilerim çok fazla. Bu arkadaşlarımız 27 puanı canla, başla topladılar. İkinci yarı alınan kötü sonuçlar onların kötü futbolcu olduğu anlamına gelmez. Evet bir motivasyon bozukluğu var. Bu arkadaşlarımıza tekrar bu öz güveni kazandırmamız lazım. Daha önce de belirttiğim gibi futbolcu arkadaşlarımızın bireysel anlamda performansını yükselteceğiz" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE MAÇI İÇİN DE BÖYLE BİR ANLAYIŞ İÇİNDE OLACAĞIZ"

"Rakibi kendi sahamızda çok fazla karşılamak istemiyoruz" diyen Topçu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunun çalışmasını yapacağız. Fenerbahçe maçı için de böyle bir anlayış içinde olacağız. Kaptırdığımız toplarda baskıyı ön planda tutup, eksik yönlerimizi tamamlayacağız, kanat organizasyonlarına daha fazla önem göstereceğiz. Bunlar söylemde basit. Önemli olan bunları gerçekleştirmek. Çok iyi şekilde arkadaşlarımız ile çalışıp, en kısa zamanda sonuçlara yansıtmak istiyoruz."

FURKAN ÖZÇAL TAKIMA DÖNDÜ

Yeşil-beyazlı takımda uzun süredir sakatlığı sebebiyle Almanya'da tedavi gören Furkan Özçal, Bursa'ya döndü. 26 yaşındaki oyuncu, akşam saatlerinde yapılan antrenmanda takımdan ayrı düz koşu yaptı.

BALIKESİRSPOR İLE HAZIRLIK MAÇI

Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Timsah, hafta sonu yapılacak kupa maçları arasında 4 Şubat Cumartesi günü Özlüce Tesisleri'nde Balıkesirspor ile hazırlık maçına çıkacak. Taraftara kapalı olarak gerçekleşecek mücadele Teknik Direktör Mutlu Topçu da oyuncularının son durumunu görme fırsatı elde edecek.

(Mesut Alan /İHA)

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