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Topçu; 'İdam Cezası Gelmeli'
05.02.2017 10:12:09

Topçu; 'İdam Cezası Gelmeli'

AK Parti eski Milletvekili Adayı Abdullah Topçu, Nisan ayında yapılması planlanan Anayasa değişikliğiyle ilgili referandumun ülkenin geleceği için önemli bir milat olacağını belirterek, idam cezasının da bu referandumda halka sunulmasını istedi.

AK Parti eski Milletvekili Adayı Abdullah Topçu, Nisan ayında yapılması planlanan Anayasa değişikliğiyle ilgili referandumun ülkenin geleceği için önemli bir milat olacağını belirterek, idam cezasının da bu referandumda halka sunulmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın idam konusunda milletimize sözü olduğunu ifade eden Topçu, "İdam cezasının geri getirilmesine dair bir yasa meclisten çıkarsa ben bu yasayı onaylarım demişti. İdam cezasının geri getirilmesi için 367 milletvekilinin imzası gerekiyor. Bu mümkün görünmüyor. Ama 330 milletvekilinin imzasıyla iş referanduma götürülebiliyor. Bu da MHP'nin desteğiyle mümkün. O halde Nisan ayında yapılacak referandumda idam cezasının da halka götürülmesi tam da zamanıdır." dedi.

Topçu, bazı hukukçuların Türkiye'nin 1954 yılında Avrupa İnsan Hakları sözleşmesine (AİHS) imza attığını ve Avrupa Konseyinin kurucu 47 üyesinden birisi olduğunu söyledi. Bu ülkelerin hiçbirisinde idam cezasının olmadığını, dolayısıyla idam cezasının geri getirilmesiyle beraber Avrupa Birliğine üyelik sürecinin olumsuz etkileneceğini, İnsan Hakları sözleşmesine aykırı hareketten birçok konuda sıkıntı yaşanılacağını ileri süren Abdullah Topçu, "İdam cezasının geri getirilmesinin doğru olmayacağını söylemekteler. Bu Hukukçuların kaygılarını anlamakla birlikte, Bu işi milletimizin derin ferasetine, derin vicdanına havale etmek en doğrusu. Sn. Cumhurbaşkanımız demiyor mu? bu ülkede kararları artık dışarının Conileri, Hansları değil. Ahmetler, Mehmetler, Fatmalar, Ayşeler karar verecek diye. Beş yaşında ki çocuğa kelepçe vuran, milyonlarca mazlumun katledilmesine göz yuman, Her fırsatta terörü destekleyen, onları besleyen, onlara hamilik yapan Avrupa ve Batı, İnsan hakları konusunda çoktan sınıfta kalmıştır. Çoktan miadını doldurmuş olan Avrupa Birliğine girmenin de bir esprisi kalmamıştır." diye konuştu.

Topçu, "Milletin meclisini bombalayan. Evlatlarımızı katleden. Bu milletin ekmeğini yeyip bu devlete hainlik yapanların kellesi koparılmalıdır. Beş yaşındaki çocuğun ırzına geçip sonrada onu kör kuyuya atan canilerin kellesi koparılmalıdır. Avrupa şunu der, batı bunu der, canı cehenneme bu Avrupa'nın. Canı cehenneme bu NATO'nun ve kıralım artık bu esaret zincirlerini. Avrupa ve Batı adeta bizi bir kaşık suda boğmak istiyor. Onun değerleri kendisine kalsın. Biz kendi değerlerimize ve kendi medeniyet kodlarımıza dönelim artık. Benim değerlerim de, zalime hoşgörü, mazluma eziyet yoktur. Avrupa ve Batı bugün zalimi koruyor kolluyor ve hoş görüyor, ama mazlumun katledilmesine ses çıkarmıyor. Batının bu kültürü benim değerlerim olamaz. İnsan Hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü gibi laflar sözden öteye ne yazık ki geçmiyor. Batı bu değerler arkasına sığınarak. Adeta insanlığın kanını emiyor. Onun için Batının ne dediği beni ilgilendirmiyor. Batı siz eğer güçlüyseniz size saygı duyar. Yoksa 5 yaşında terörist ilan eder kolunuza kelepçeyi vurur. Sadece Müslüman olduğunuz için. Uyanmak için daha ne kadar bekleyeceğiz." şeklinde konuştu.

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