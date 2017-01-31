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Topbaş, FETÖ'cü iddialarına cevap verdi
31.01.2017 11:27:15

Topbaş, FETÖ'cü iddialarına cevap verdi

Topbaş, ABD'den 15 Temmuz değil de 20 Temmuz da dönüşüne dair iddialara cevap verdi.

TIMETURK|HABER MERKEZİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun sorularını yazılı olarak cevapladı.

Hürriyet'ten Umut Elbir'in haberine göre, Topbaş, komisyonun "15 Temmuz'da ABD'den Türkiye'ye neden dönmediği" sorusuna, "Dönüşüm 20 Temmuz tarihiydi, İstanbul Valiliği'ne resmi yazı ile bildirdim" yanıtını verdi.

Topbaş, FETÖ'ye gelir sağladığı iddialarına da cevap verdi ve 2007'den itibaren FETÖ'nün aleyhinde kampanya yaptığını söyledi.

Topbaş'ın açıklamaları şöyle;

"NE ZAMAN DÖNECEĞİMİ VALİLİĞE BİLDİRDİM"

"13 Temmuz 2016 tarihinde ECOSOC Başkanlığı ve BM Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi UNDESA adına BM Genel Merkezi'nde yapılacak toplantıya ana konuşmacı olarak katılmak üzere ABD'ye davet edildim. Bu toplantı ve sonrasında foruma katılan iştirakçilerle ikili görüşme ve toplantılara katılmak için 12.02.2016 ile 20.07.2016 tarihleri arasında görevli olarak yurt dışında bulunacağımı İstanbul Valiliği'ne resmi yazı ile bildirdim. Komisyonda dile getirilen ‘dönüş tarihinin 15 Temmuz 2016 Cuma gününden önce olduğu ancak bu tarihde dönmediğim iddiası' gerçeği yansıtmamaktadır.

"FETÖ'YE GELİR SAĞLAMADIM"

Bu güne kadar yapılan tüm denetimlerde Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı tarafından hiçbir kişi, kurum ya da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne haksız gelir sağlayacak şekilde ve hukuka aykırı bir şekilde iş verilmesi ve imkan sağlanması hususunda yapılan bir tespit yoktur.

"FETÖ ŞAHSIMI HEDEF ALDI"

MGK'nın tavsiyesi üzerine hükümetin de kararı ile terör örgütü niteliği resmiyet kazanan bu sinsi ihanet şebekesi Mart 2014 seçim sürecinde aleyhimde kampanya yürüterek seçimi rakiplerimin kazanması için de yoğun çaba sergilemiştir. Daha da geriye baktığımızda 2007 yılından itibaren örgütün, şahsımı ve bir kısım yöneticilerimi tasfiye etme amaçlı hamleler yaptığını da anlamış bulunuyorum. FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz öncesinde şahsımı ve belediyemi hedef alan faaliyetler yürüttüğü kamuoyuna mal olan bir takım soruşturmalar neticesinde ortaya çıktı."

 



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