20.02.2017 12:27:21

Tombalacılara bir gecede iki operasyon

Mersin'de Sınırlı Sorumlu Şans Oyunları Destek Hizmet Kooperatifine 4 saat arayla düzenlenen iki ayrı kumar operasyonunda, 109 kişiye toplam 24 bin 750 lira ceza kesildi.

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Mersin'de Sınırlı Sorumlu Şans Oyunları Destek Hizmet Kooperatifine 4 saat arayla düzenlenen iki ayrı kumar operasyonunda, 109 kişiye toplam 24 bin 750 lira ceza kesildi.Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesindeki Çankaya Mahallesi'nde faaliyet gösteren 'Sınırlı Sorumlu Şans Oyunları Destek Hizmet Kooperatifi'nde kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.Operasyonda, binada bulunan 69 kişi tombala oynarken yakalanırken, kooperatif içerisinde yapılan aramada 1 adet tombala üfleme fanı, 1 adet tombala çekiliş makinesi, 90 adet tombala çekiliş topu, 130 adet tombala çekiliş kartı, 1 adet kamera ile çeşitli kumar malzemeleri ele geçirildi. İş yerinin kooperatif olduğuna dair her hangi bir belge ibraz edilemediği belirtilirken, kooperatif başkanı Ş.Ç. hakkında 'kumara yer temin etmek ve aracılık etmek' suçlarından adli işlem başlatıldı.Aynı iş yerine 4 saat arayla ikinci operasyonAynı iş yerinde yeniden kumar malzemeleri getirilerek tombala oynatıldığı yönünde bilgi alan polis, 4 saat arayla aynı gece aynı iş yerine ikinci kez operasyon düzenledi. İkinci operasyonda 40 kişi tombala oynarken yakalanırken, kooperatif içerisinde yapılan aramada yine bol miktarda kumar malzemesi ele geçirildi.Her iki operasyon sonunda kumar oynadığı belirlenen 109 kişiye toplam 24 bin 750 lira para cezası kesilirken, kooperatif başkanı hakkında ise yine adli işlem başlatıldı.