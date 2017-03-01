01.03.2017 22:19:00

Tolunay Kafkas: 'Bizim için alınan başarılı gibi gözüken bir skor var'

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, 'Bizim için alınan başarılı gibi gözüken bir skor var' dedi.

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Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "Bizim için alınan başarılı gibi gözüken bir skor var" dedi.Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Medipol Başakşehir ile Akhisar Belediyespor 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldı. Deneyimli çalıştırıcı, "Bizim için alınan başarılı gibi gözüken bir skor var. Ben bunun avantaj olduğunu düşünmüyorum. Tabi turu geçmek için elimizden geleni yapacağız .Yine Akhisar'da işimiz çok zor olacak. Bakalım o avantajı koruyabilecek miyiz?" diye konuştu.