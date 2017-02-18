18.02.2017 12:12:51

TOKİ'nin Üsküdar arazisine rekor teklif

TOKİ'nin İstanbul Üsküdar Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan 41 bin 570 metrekarelik arsasının gelir paylaşımı modeliyle ihalesinin ikinci oturumu tamamlandı.

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TOKİ'nin İstanbul Üsküdar Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan 41 bin 570 metrekarelik arsasının gelir paylaşımı modeliyle ihalesinin ikinci oturumu tamamlandı.Başbakanlık Toplu Konut İdaresinin (TOKİ), İstanbul Üsküdar Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan 41 bin 570 metrekare arsa alanının gelir paylaşımı modeliyle yapılan ihalenin ikinci oturumunda en yüksek teklifi Esta İnşaat & A Yapı İş Ortaklığı verdi. Şirket, 1 milyar 242 milyon 500 bin TL toplam gelir teklifinin yanı sıra 472 milyon 150 bin TL de idare payı teklif etti. TOKİ Başkanı Ergün Turan, ihalenin ikinci oturumunda, katılan firmalardan nihai teklifleri aldıklarını belirterek, "Arsayı alan şirket, arsa üzerinde proje geliştirecek, elde ettiği gelirin satışta belirlenen oranını da arsa payı olarak TOKİ'ye verecek" dedi.TOKİ'nin sosyal konut üreten bir kurum olduğuna dikkati çeken Turan, şöyle konuştu:"Bu konutlarımız öncelikle dar ve orta gelir düzeyindeki vatandaşlarımıza verilmektedir. Bu grupların içerisinde engelliler, şehit aileleri ve maluller ile emekliler için ayrı bir kontenjan ayrılmış durumda. Evi olmayan emekliler için ilgili her projeden ayırdığımız konut oranı yüzde 25'dir. Biz bu satışlarımızdan kar elde etmiyoruz. Maliyetine göre konutlarımızı vatandaşlarımıza veriyoruz."Turan, TOKİ'nin kendi finansal kaynağını oluşturduğuna dikkat çekerek, "Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı modeli ile konut üretmek için finansal kaynak sağlıyoruz. Böylelikle dar gelirli, konuta erişmekte zorlanan vatandaşlarımız için konut üretimi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı modeli ile yapılan ihaleyi kazanan firma, arsa üzerinde konut ve ticaret alanı projesi geliştirecek. Sosyal donatı alanlarının da olacağı projenin ayrıntıları ihale sonuçlandıktan sonra belirlenecek.Esta&A Yapı'nın yanı sıra Makro&Sancak İnşaat iş ortaklığı 1 milyar 213 milyon 172 bin 618,42 TL, Akdeniz İnşaat 1 milyar 35 milyon TL, Kalyon İnşaat ise 870 milyon TL teklif ederken Astaş Gayrimenkul&Caba İnşaat&Aslan Yapı, Taş Yapı, Samandıra Mobilya&Kuzu İnşaat İş Ortaklığı, Akiş Gayrimenkul, Timur&Nef Gayrimenkul&As Yatırım da ihalede teklif sundu. Mesa Mesken ile Fuzul Yapı&Zirve İletişim&Seha İnşaat Ortaklığı ise teşekkür mektubu sundu.