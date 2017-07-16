16.07.2017 10:46:18

TOKİ'den konut rekoru

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında çarkların durmaması için harekete geçtiklerini belirten TOKİ Başkanı Turan, 2016’da 65 bin konut ürettiklerini söyledi

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası vitesi büyüterek 2016'da en büyük sosyal konut üretimi rakamlarına ulaştı. Kalkışmanın ardından 16 Temmuz sabahından itibaren çarkların durmaması için harekete geçtiklerini belirten TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, 2016 sonu itibarıyla 65 bin konut ürettiklerini söyledi. Aynı hızla 2017'de de üretime devam ettiklerini vurgulayan Turan, "Bu yıl içinde 39 bin sosyal konut rakamına ulaştık. 15 Temmuz'dan bugüne kadar 60 bin 257 konutun ihalesini gerçekleştirdik. 9 bin 18'i için de ihale tarihlerimizi belirledik" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 20 İNDİRİM

Ülkenin kalkınmasında lokomotif olan inşaat sektörünün, 15 Temmuz'un ertesi günü millet için tarihi kampanyalar düzenlediğini aktaran Turan, "TOKİ'den daha önce konut alan vatandaşımıza avantaj sağlamak için yüzde 20 indirim kampanyası yaptık. İnşaatta kelimenin tam anlamıyla gaza basıldı. Tüm sektör ekonomide çarkların durmaması için elini taşın altına koydu" dedi.

Başta şehit yakınları ve gaziler olmak üzere engelli ve emekli vatandaşları 'dost eli' anlayışıyla ev sahibi yapma gayreti içinde olduklarını aktaran Turan, dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların yanı sıra, şehitlerin yakınları ve gazilere yüksek bir hassasiyetle hizmet sunma gayreti içinde olduklarını söyledi. Turan, "Şehit ailelerine gösterdiğimiz yaklaşımı, engelli ve emekli vatandaşlarımız için de gösteriyoruz. Engelli vatandaşlarımızla emekli büyüklerimizi özel kontenjanlarla ev sahibi yapıyoruz" dedi. Yıllarca ülkenin gelişmesi ve kalkınması için çalışan emekli büyüklerini de rahat ettirmek istediklerini aktaran Turan, "Emeklilerimizi, konut projelerinden ayırdığımız yüzde 25 oranında kontenjan ve farklı kuralarla konut sahibi yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

15 YILDA 800 BİN KONUT

Darbe sonrası birçok mega projenin tamamlandığının altını çizen Turan, "Köprüler, otoyollar, havaalanı, tüneller ve projelerin birçoğu tamamlandı. Vatandaşlarımızın en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak için 2023 hedefimizi 1 milyon 200 bin konuta çıkardık. 2002'den bu yana yaklaşık 800 bin konut rakamına ulaştık. İnşallah 2023'te 1 milyon 200 bin hedefine varacağız" dedi.