05.02.2017 14:41:45

TOKİ'den İstanbul'a 'yeşil alan' müjdesi

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, Kayabaşı bölgesinde inşaatı 3-5 ay sonra bitecek 3 bin adet daire bulunduğunu belirterek, "Bu sosyal konutları şu anda satışa koyabiliriz. Belki 100 bin de müracaat alabiliriz ancak biz belediyelerle görüşerek, şehir içerisinde yığılmış niteliksiz konutları yani donatı alanlarını boşaltmak kaydıyla, bu konutları alım hakkı tanıyacağız. Onların boşalttığı yer yıkılacak. Belediye o yerleri yeşil alan yapacak" dedi.Sosyal konut hakkında açıklamalarda bulunan TOKİ Başkanı Ergün Turan, sosyal konutta bütün talebi karşılamanın mümkün olmadığını, Türkiye'de birkaç vilayet hariç diğer tüm vilayetlerde sosyal konut ihtiyacını karşılayacak bir yapı içerisinde olduklarını ifade etti. Geçen yıl hiç konut sahibi olmayan vatandaşlar için 65 bin konut ürettiklerini ve bu rakamın Türkiye'de üretilen toplam konutun yüzde 10'u olduğunu aktaran Turan, "Konuta erişmekte zorlanan vatandaşlar için yaptığımız konutların finansmanını İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerdeki arazileri değerlendirmek yoluyla kazanıyoruz. Onlarla da vatandaşlarımızı konut sahibi yapıyoruz. Rekabetçi ve açık bir ortamda ihaleler yapıyoruz, gelir elde ediyoruz ve onları da sosyal konuta aktarıyoruz" diye konuştu.Turan, TOKİ'nin Sefaköy'de satışa çıkardığı arsanın konut yapmaya uygun bir alan olmadığına işaret ederek, "E5 aksının kenarında metro çıkışının ağzında, burası bir ticaret alanı olmaya müsait ve çok düşük emsalli bir ticaret yapıyoruz. Buradan gelir elde edeceğiz. Kamu kaynağı bu. Onunla da konut sahibi olmayan vatandaşlarımızı konut sahibi yapacağız. İstanbul'da sosyal konut ihtiyacının tamamını karşılamak zaten mümkün değildir. İstanbul'un rezerv konuta, yenilenmeye ihtiyacı var. Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz" bilgisini verdi."Bu yıl, Silivri ve Pendik-Tuzla civarında sosyal konut yapacağız"TOKİ Başkanı Turan, Anadolu ve Avrupa yakasında 2 bölgede yeni sosyal konut için alanlar geliştirdiklerini belirterek, "Bu yıl, Silivri ve Pendik-Tuzla civarında sosyal konut yapımında bulunacağız. Burada yapılandırmadayız. Her birisinde 5'er 10'ar bin konut üretecek yapılandırma içerisindeyiz. İkisini de bu yıl içerisinde yapıyoruz" şeklinde konuştu.İstanbul'a bin konutluk bir üretimde 100 bin konut müracaatı alınabildiğine değinen Turan, bunların hepsini karşılamanın mümkün olmadığını, İstanbul için asıl yapılması gerekenin, rezerv konut üretilerek İstanbul'daki yıpranmış ve depreme dayanıklı olmayan konutların değişimi olduğunu söyledi. Turan, "Bizim milletimize müjdemiz bu yıl hiç konut sahibi olmayan vatandaşlarımız için inşallah 65-70 bin konut üreteceğiz. Türk ailesi ortalama 5 kişiden olsa 300-400 bin insanımızın da bu yıl içerisinde konut sahibi olacağı anlamına geliyor. Bu heyecanla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.15 Temmuz darbe girişiminin amaçlarından bir tanesinin de Türkiye'ye diz çöktürmek olduğunu dile getiren Turan, şunları kaydetti:"Hain terör örgütü de içimizden çıkartılmış, yetiştirilmiş. Amacı; Türkiye'ye diz çöktürmek. Allah'a şükür bu olmayınca, ekonomik anlamda diz çöktürülmeye çalışılıyor. Buna karşı olarak Türkiye'nin üretici bütün paydaşları savunma refleksi geliştirmek zorunda. Dolayısıyla hem finans kuruluşları hem de sektörün üretici paydaşları bununla alakalı bir takım fedakarlıklarda bulunuyorlar. Bu durumun derinleşmemesi için ekonomik şartların devam etmesi için bu kararlar alındı. Emlak Konut öncülüğünde başlatılan kampanyanın iyi gittiği kanaatindeyim. Bunlar süreli kampanyalar, sürekli devam etmeyeceği kanaatindeyim. Tabii burada GYODER, KONUTDER, başka sektörel temsilciler de var. Alımcılar için bir fırsat bu. Bu durumu aşmak için sektörün bir çabası olarak görüyorum. Türkiye'ye diz çöktürme operasyonuna sektörümüz bir refleks verdi. İyi niyetli bir çaba. Tasarrufu olan ve konuta ihtiyacı olanlar da bu çabaya karşılık vermeye başladı."Damga vergisinin sıfırlanmasının çok önemli olduğunu belirten Turan, "300 bin liralık daire alan birisi için 3 bin lira damga vergisi vardı. Artık, 3 bin lira ödememiş olacak. 100 bin liralık daire alan bin lira ödememiş olacak. Önemli rakamlar. İnşallah hep beraber ekonominin tekrar daha hızlı büyüdüğünü görürüz" açıklamasında bulundu."Başarırsak şehir içerisinden rızaya dayalı olarak her yıl 3-4 bin konut çıkacak"Ergün Turan, Suriye sınırına örülen duvara ilişkin son bilgileri de paylaştı. Daha önce bu duvarın 250 kilometrelik kısmının Milli Savunma Bakanlığı ve il sınır valilikleri tarafından ihale edildiğini dile getiren Turan, hem bir bütünlük oluşması hem de daha seri yapılması için konunun kendilerine tevdi edildiğini söyledi.Son 4-5 aydır 23 tane ihale yaptıklarını, Türkiye sınırının tamamını ihale ettiklerini ve sınırın yaklaşık yüzde 50'sini tamamladıklarını aktaran Turan, şu değerlendirmelerde bulundu:"511 kilometre sınır duvarı inşaatı devam ediyor. İnşallah 4'üncü ayın sonuna geldiğimizde sınırın hemen hemen tamamına yakınını kapatmış olacağız. Nisan sonu gibi Türkiye-Suriye sınırının tamamına yakınını kapatmış oluyoruz. Bu sadece bir sınır duvarı değil, arkasında da fiziki güvenlik yolu var. Sınırdan hiç kesintisiz bir yol inşa ediyoruz. Bu da çok önemli bir proje. Sadece bir duvar çekmiyoruz, aynı zamanda bir yol inşaatı yapıyoruz. Bunlar prefabriktir ve istediğimiz anda kaldırabiliriz. Bölgedeki sorunların geçici olduğu kanaatindeyiz. Kardeş coğrafyalar; araları inşallah sınırlarla ayrılmayacak. Bölgemiz tekrar güvenli hale geldiğinde portatif duvarları alıp istediğimiz yerlerde kullanabiliriz."Turan, 54 vilayette 180'e yakın bölgede aktif sahada kentsel dönüşüm yaptıklarını vurgulayarak, "Kentsel dönüşümde amacımız yerinde kentsel dönüşüm yapmak, niteliksiz konut stoklarını daha nitelikli hale getirmek. Önceliğimiz Türkiye'nin deprem kuşağı... Kaynaklarımız sınırlı, yapılacak iş fazla. Ülkedeki 5-5,5 milyon konutun yenilenmesi gerekiyor. Bu konuda TOKİ sahada aktif görev alan bir idaredir. 54 vilayette işimiz devam ediyor ve devam edecek" değerlendirmelerinde bulundu.Şu anda Kayabaşı bölgesinde inşaatı 3-5 ay sonra bitecek 3 bin adet daire bulunduğunu kaydeden Turan, şu bilgileri verdi:"Bu sosyal konutları şu anda satışa koyabiliriz. Belki 100 bin de müracaat alabiliriz ancak biz belediyelerle görüşerek, şehir içerisinde yığılmış niteliksiz konutları yani donatı alanlarını boşaltmak kaydıyla, bu konutları alım hakkı tanıyacağız. Hem de uygun fiyatlarla. Belediyelerimizle bu kaynağı kullanarak şehir içerisindeki yoğunluğu azaltacak bir model geliştirmeye çalışıyoruz. Şu anda Avrupa Yakası'nda 10'a yakın belediyeyle görüşme halindeyiz. İstanbul'da planlara bakıldığında yeşil alanda gözüken ama vatandaşın kendi mülkiyeti üzerinde evi var. Bunu çözemiyoruz... İşte bu vatandaşlarımıza çok nitelikli bir bölgede daire vereceğiz. Onların boşalttığı yer yıkılacak. Belediye o yeri yeşil alan yapacak. Kamulaştırma bedelini de TOKİ'ye taksitle ödemiş olacak. İnşallah başarırsak şehir içerisinden rızaya dayalı olarak her yıl 3-4 bin konut çıkacak. Şehrin o alanları artık imara açılmayacak. Yeşil alan, sosyal alan, otopark olarak kullanılacak."