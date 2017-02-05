SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
TOKİ'den İstanbul'a 'yeşil alan' müjdesi
05.02.2017 14:41:45

TOKİ'den İstanbul'a 'yeşil alan' müjdesi

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, Kayabaşı bölgesinde inşaatı 3-5 ay sonra bitecek 3 bin adet daire bulunduğunu belirterek, 'Bu sosyal konutları şu anda satışa koyabiliriz. Belki 100 bin de müracaat alabiliriz ancak biz belediyelerle görüşerek, şehir içerisinde yığılmış niteliksiz konutları yani donatı alanlarını boşaltmak kaydıyla, bu konutları alım hakkı tanıyacağız. Onların boşalttığı yer yıkılacak. Belediye o yerleri yeşil alan yapacak' dedi.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, Kayabaşı bölgesinde inşaatı 3-5 ay sonra bitecek 3 bin adet daire bulunduğunu belirterek, "Bu sosyal konutları şu anda satışa koyabiliriz. Belki 100 bin de müracaat alabiliriz ancak biz belediyelerle görüşerek, şehir içerisinde yığılmış niteliksiz konutları yani donatı alanlarını boşaltmak kaydıyla, bu konutları alım hakkı tanıyacağız. Onların boşalttığı yer yıkılacak. Belediye o yerleri yeşil alan yapacak" dedi.

Sosyal konut hakkında açıklamalarda bulunan TOKİ Başkanı Ergün Turan, sosyal konutta bütün talebi karşılamanın mümkün olmadığını, Türkiye'de birkaç vilayet hariç diğer tüm vilayetlerde sosyal konut ihtiyacını karşılayacak bir yapı içerisinde olduklarını ifade etti. Geçen yıl hiç konut sahibi olmayan vatandaşlar için 65 bin konut ürettiklerini ve bu rakamın Türkiye'de üretilen toplam konutun yüzde 10'u olduğunu aktaran Turan, "Konuta erişmekte zorlanan vatandaşlar için yaptığımız konutların finansmanını İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerdeki arazileri değerlendirmek yoluyla kazanıyoruz. Onlarla da vatandaşlarımızı konut sahibi yapıyoruz. Rekabetçi ve açık bir ortamda ihaleler yapıyoruz, gelir elde ediyoruz ve onları da sosyal konuta aktarıyoruz" diye konuştu.

Turan, TOKİ'nin Sefaköy'de satışa çıkardığı arsanın konut yapmaya uygun bir alan olmadığına işaret ederek, "E5 aksının kenarında metro çıkışının ağzında, burası bir ticaret alanı olmaya müsait ve çok düşük emsalli bir ticaret yapıyoruz. Buradan gelir elde edeceğiz. Kamu kaynağı bu. Onunla da konut sahibi olmayan vatandaşlarımızı konut sahibi yapacağız. İstanbul'da sosyal konut ihtiyacının tamamını karşılamak zaten mümkün değildir. İstanbul'un rezerv konuta, yenilenmeye ihtiyacı var. Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz" bilgisini verdi.

"Bu yıl, Silivri ve Pendik-Tuzla civarında sosyal konut yapacağız"

TOKİ Başkanı Turan, Anadolu ve Avrupa yakasında 2 bölgede yeni sosyal konut için alanlar geliştirdiklerini belirterek, "Bu yıl, Silivri ve Pendik-Tuzla civarında sosyal konut yapımında bulunacağız. Burada yapılandırmadayız. Her birisinde 5'er 10'ar bin konut üretecek yapılandırma içerisindeyiz. İkisini de bu yıl içerisinde yapıyoruz" şeklinde konuştu.

İstanbul'a bin konutluk bir üretimde 100 bin konut müracaatı alınabildiğine değinen Turan, bunların hepsini karşılamanın mümkün olmadığını, İstanbul için asıl yapılması gerekenin, rezerv konut üretilerek İstanbul'daki yıpranmış ve depreme dayanıklı olmayan konutların değişimi olduğunu söyledi. Turan, "Bizim milletimize müjdemiz bu yıl hiç konut sahibi olmayan vatandaşlarımız için inşallah 65-70 bin konut üreteceğiz. Türk ailesi ortalama 5 kişiden olsa 300-400 bin insanımızın da bu yıl içerisinde konut sahibi olacağı anlamına geliyor. Bu heyecanla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişiminin amaçlarından bir tanesinin de Türkiye'ye diz çöktürmek olduğunu dile getiren Turan, şunları kaydetti:

"Hain terör örgütü de içimizden çıkartılmış, yetiştirilmiş. Amacı; Türkiye'ye diz çöktürmek. Allah'a şükür bu olmayınca, ekonomik anlamda diz çöktürülmeye çalışılıyor. Buna karşı olarak Türkiye'nin üretici bütün paydaşları savunma refleksi geliştirmek zorunda. Dolayısıyla hem finans kuruluşları hem de sektörün üretici paydaşları bununla alakalı bir takım fedakarlıklarda bulunuyorlar. Bu durumun derinleşmemesi için ekonomik şartların devam etmesi için bu kararlar alındı. Emlak Konut öncülüğünde başlatılan kampanyanın iyi gittiği kanaatindeyim. Bunlar süreli kampanyalar, sürekli devam etmeyeceği kanaatindeyim. Tabii burada GYODER, KONUTDER, başka sektörel temsilciler de var. Alımcılar için bir fırsat bu. Bu durumu aşmak için sektörün bir çabası olarak görüyorum. Türkiye'ye diz çöktürme operasyonuna sektörümüz bir refleks verdi. İyi niyetli bir çaba. Tasarrufu olan ve konuta ihtiyacı olanlar da bu çabaya karşılık vermeye başladı."

Damga vergisinin sıfırlanmasının çok önemli olduğunu belirten Turan, "300 bin liralık daire alan birisi için 3 bin lira damga vergisi vardı. Artık, 3 bin lira ödememiş olacak. 100 bin liralık daire alan bin lira ödememiş olacak. Önemli rakamlar. İnşallah hep beraber ekonominin tekrar daha hızlı büyüdüğünü görürüz" açıklamasında bulundu.

"Başarırsak şehir içerisinden rızaya dayalı olarak her yıl 3-4 bin konut çıkacak"

Ergün Turan, Suriye sınırına örülen duvara ilişkin son bilgileri de paylaştı. Daha önce bu duvarın 250 kilometrelik kısmının Milli Savunma Bakanlığı ve il sınır valilikleri tarafından ihale edildiğini dile getiren Turan, hem bir bütünlük oluşması hem de daha seri yapılması için konunun kendilerine tevdi edildiğini söyledi.

Son 4-5 aydır 23 tane ihale yaptıklarını, Türkiye sınırının tamamını ihale ettiklerini ve sınırın yaklaşık yüzde 50'sini tamamladıklarını aktaran Turan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"511 kilometre sınır duvarı inşaatı devam ediyor. İnşallah 4'üncü ayın sonuna geldiğimizde sınırın hemen hemen tamamına yakınını kapatmış olacağız. Nisan sonu gibi Türkiye-Suriye sınırının tamamına yakınını kapatmış oluyoruz. Bu sadece bir sınır duvarı değil, arkasında da fiziki güvenlik yolu var. Sınırdan hiç kesintisiz bir yol inşa ediyoruz. Bu da çok önemli bir proje. Sadece bir duvar çekmiyoruz, aynı zamanda bir yol inşaatı yapıyoruz. Bunlar prefabriktir ve istediğimiz anda kaldırabiliriz. Bölgedeki sorunların geçici olduğu kanaatindeyiz. Kardeş coğrafyalar; araları inşallah sınırlarla ayrılmayacak. Bölgemiz tekrar güvenli hale geldiğinde portatif duvarları alıp istediğimiz yerlerde kullanabiliriz."

Turan, 54 vilayette 180'e yakın bölgede aktif sahada kentsel dönüşüm yaptıklarını vurgulayarak, "Kentsel dönüşümde amacımız yerinde kentsel dönüşüm yapmak, niteliksiz konut stoklarını daha nitelikli hale getirmek. Önceliğimiz Türkiye'nin deprem kuşağı... Kaynaklarımız sınırlı, yapılacak iş fazla. Ülkedeki 5-5,5 milyon konutun yenilenmesi gerekiyor. Bu konuda TOKİ sahada aktif görev alan bir idaredir. 54 vilayette işimiz devam ediyor ve devam edecek" değerlendirmelerinde bulundu.

Şu anda Kayabaşı bölgesinde inşaatı 3-5 ay sonra bitecek 3 bin adet daire bulunduğunu kaydeden Turan, şu bilgileri verdi:

"Bu sosyal konutları şu anda satışa koyabiliriz. Belki 100 bin de müracaat alabiliriz ancak biz belediyelerle görüşerek, şehir içerisinde yığılmış niteliksiz konutları yani donatı alanlarını boşaltmak kaydıyla, bu konutları alım hakkı tanıyacağız. Hem de uygun fiyatlarla. Belediyelerimizle bu kaynağı kullanarak şehir içerisindeki yoğunluğu azaltacak bir model geliştirmeye çalışıyoruz. Şu anda Avrupa Yakası'nda 10'a yakın belediyeyle görüşme halindeyiz. İstanbul'da planlara bakıldığında yeşil alanda gözüken ama vatandaşın kendi mülkiyeti üzerinde evi var. Bunu çözemiyoruz... İşte bu vatandaşlarımıza çok nitelikli bir bölgede daire vereceğiz. Onların boşalttığı yer yıkılacak. Belediye o yeri yeşil alan yapacak. Kamulaştırma bedelini de TOKİ'ye taksitle ödemiş olacak. İnşallah başarırsak şehir içerisinden rızaya dayalı olarak her yıl 3-4 bin konut çıkacak. Şehrin o alanları artık imara açılmayacak. Yeşil alan, sosyal alan, otopark olarak kullanılacak."

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Mehmet Şimşek: İkinci garanti kurumu geliyor
Mehmet Şimşek: İkinci garanti kurumu geliyor
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 'Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarların finansmana erişim imkanlarını artırmak ve hızlandırmak amacıyla ikinci bir kredi garanti kurumu kurulacak' dedi.
05.02.2017 14:57:17
LeBron James, Kobe Bryant'ı geride bıraktı
LeBron James, Kobe Bryant'ı geride bıraktı
Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, New York Knicks'i 111-104 yendikleri maçta, Kobe Bryant'ı geride bırakarak, NBA tarihinin 28 bin sayı barajını aşan en genç oyuncusu oldu.
05.02.2017 14:40:30
Çin'de kuş gribi salgını tehlikesi
Çin'de kuş gribi salgını tehlikesi
Ülkenin orta kesimindeki Hunan eyaletinde yılbaşından bu yana 19 kişide H7N9 virüsüne rastlandı.
05.02.2017 13:23:06
Aç kalan tilkiyi ekmekle besledi
Aç kalan tilkiyi ekmekle besledi
Kars'ta soğuk hava nedeniyle aç kalan tilki, bir vatandaş tarafından ekmekle beslendi.
05.02.2017 12:59:22
Otomotiv ihracatı yüzde 37 arttı
Otomotiv ihracatı yüzde 37 arttı
Otomotiv ihracatının ocak ayında yüzde 37 artışla 2,1 milyar dolar olduğu bildirildi.
05.02.2017 12:46:09
Elazığ'da deprem
Elazığ'da deprem
AFAD'dan alınan bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
05.02.2017 12:19:24
Bakan Işık'tan 'Pardus' daveti
Bakan Işık'tan 'Pardus' daveti
Milli Savunma Bakanı Işık, tüm kamu kurumları ve vatandaşları milli işletim sistemi Pardus'u kullanmaya davet etti.
05.02.2017 12:10:40
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Başbakan Yıldırım'dan videolu 'evet' kampanyasına tepki
Başbakan Yıldırım'dan videolu 'evet' kampanyasına tepki
Başbakan Çamlıca TV Kulesi için tarih verdi
Başbakan Çamlıca TV Kulesi için tarih verdi
İlber Ortaylı, Trump'ı ve ABD'yi yazdı: Haç ve Hilal gerilimi çok şeye mal olur...
İlber Ortaylı, Trump'ı ve ABD'yi yazdı: Haç ve Hilal gerilimi çok şeye mal olur...
Alman dergisinin Trump kapağı ortalığı karıştırdı
Alman dergisinin Trump kapağı ortalığı karıştırdı
İran'dan füze tatbikatı
İran'dan füze tatbikatı
'Trump ile gerilim, İran'ın Suriye politikasını savunmakta zorlananlar için can simidi olacak'
'Trump ile gerilim, İran'ın Suriye politikasını savunmakta zorlananlar için can simidi olacak'
ABD Dışişleri Bakanlığı: Vize yasağını geri çevirdik
ABD Dışişleri Bakanlığı: Vize yasağını geri çevirdik
Bahçeli'den olağanüstü toplantı kararı
Bahçeli'den olağanüstü toplantı kararı
Elif Doğan Türkmen TBMM divan üyeliğinden istifa etti
Elif Doğan Türkmen TBMM divan üyeliğinden istifa etti
Lazkiye'de 5 Rus askeri öldü
Lazkiye'de 5 Rus askeri öldü
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları