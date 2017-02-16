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TOKİ'den 266 lira aidatla ev fırsatı
16.02.2017 19:52:25

TOKİ'den 266 lira aidatla ev fırsatı

TOKİ, dar ve orta gelirlilere özel 3 bin 150 konutu aidat öder gibi alma fırsatı sunacak.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), vatandaşa aidat öder gibi ev sahibi olma fırsatı sunuyor. İdare bu kapsamda 226 liradan başlayan taksitlerle bin 313 konutu kuralı, bin 837 konutu ise açık satışa sundu. Ülke genelinde vatandaşları, çok düşük taksitlerle ev sahibi yaptıklarına dikkati çeken TOKİ Başkanı M. Ergün Turan, "Vatandaşlarımızı 226'dan başlayan taksitlerle, uzun vadeli ödeme koşullarıyla yuva sahibi yapıyoruz" dedi. Başkan Turan, dar ve orta gelirlilere yönelik sosyal konut projelerinin kura yöntemiyle satışı gerçekleştikten sonra proje kapsamında kalan konutları açık satış yöntemiyle satışa sunduklarını söyledi. Açık satışın hangi tarihler arasında gerçekleştirileceği, konutların niteliği, fiyatları ile başvurulacak banka ve diğer koşulların TOKİ tarafından ilan edildiğini aktaran Turan, bu yöntemde, konut satın alma hakkı ve belirleme önceliğinin başvuru sırasına göre kullandırıldığını belirtti.Açık satış yöntemine ilişkin bilgi veren Turan, "Bu yöntem ile yapılan satışlarda, konut alıcıları ilgili banka şubelerinden seçtikleri konutun peşinat tutarını yatırarak gayrimenkul satış sözleşmesi imzalarlar. Peşinat bedeli, borç bakiyesinden düşülerek kalan tutar taksitlendirilir" dedi.

57 İLDE PROJELER VAR

57 yerleşim yerinde açık satış projelerinden bazıları şöyle: "Ankara Mamak 113 konut aylık (226 lira), Çankırı Kurşunlu 156 konut (338 lira), Şanlıurfa Viranşehir'de 126 konut (313 lira). Niğde Çamardı'da 42 konut (473 lira), Samsun Ladik 16 konut (497 lira), Denizli'de 35 konut (789 lira), Konya'da 209 konutu (639 liradan) satışa çıkacak.

HEDEF 250 BİN KONUT

TOKİ, dar ve orta gelirlilere özel 3 bin 150 konutu aidat öder gibi alma fırsatı sunacak. 226 liradan başlayan taksitlerle satışa çıkacak olan konutlar, 57 ilde bulunuyor 2015'in sonunda idarenin kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini belirlediğini aktararak, "2016'da 60 bin, 2016-2019 arasında 250 bin, 2016-2023 arasında da 500 bin konutun yapımı hedeflenmiştir. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası 2016 hedefimiz yeniden gözden geçirilmiş ve 60 bin rakamı 64 bine çıkarılmıştır. Bu rakam İdaremizin 13 yıllık ortalamalarının üstündedir" diye konuştu. Turan, yatırımların bu yıl da artarak devam edeceğini, dar ve orta gelirli vatandaşların konut ihtiyacını gidermek için 65 bin konut üretmeyi hedeflediklerini aktardı.

BEŞ İLDE KURA İLE SATIŞ

TOKİ Başkanı Turan, beş ilde ise kuralı satış gerçekleştireceklerini belirterek, Adana Yüreğir'de 412, Erzurum Palandöken Malmeydanı 2. etapta 594, Karabük Safranbolu Akçasu Mahallesinde 192, Sakarya Sapanca'da alt gelir grubundan 145toplamda 447 konutu kuralı satışa çıkaracaklarını kaydetti. İdare'nin son 13 yılda ürettiği konutların yüzde 85'inin sosyal konut olduğuna dikkati çeken Turan, son yıllarda bu rakamın yüzde 95'e çıktığını kaydetti.


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