07.05.2017 18:06:05

Tokat'ta süs tavuğu severler bir araya geldi

Tokat Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneğince düzenlenen etkinlikte onlarca süs tavuğu bir araya getirildi.

Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesindeki çok amaçlı toplantı salonunda düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin birçok ilinden yetiştirici katıldı. Birçok hayvansever de çeşitli cinslerde süs tavuklarını görmek için etkinlikte yer aldı.

Tokat Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Mustafa Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliği Erbaa'da ilk defa düzenlemekten gurur duyduklarını dile getirdi.

Etkinliğin amacının insanlara, çocuklara hayvan sevgisi aşılamak, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve hayvan ırklarını tanıtma olduğunu belirten Coşkun, süs hayvanları yetiştiricileri olarak bu işi hobi amaçlı olarak yaptıklarını söyledi.

Coşkun, Türkiye'nin her ili ve ilçesinden tüm dernek kuruluşlarının etkinliğe katıldığını ifade ederek, "Bizim bir sloganımız vardır. Hayvan sevgisi olmayanda insan sevgisi olmaz." dedi.

Etkinlikte, hayvanlar için kafes, yemlik, suluk gibi malzemelerin satışı da yapıldı.

Etkinlik sonunda çeşitli cinslerdeki süs tavukları mezatta satıldı.



