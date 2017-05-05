06.05.2017 13:33:52

Tokat'ta protokolün alkol gözlüğüyle imtihanı

Tokat'ta düzenlenen Trafik Haftası programında İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ile İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan alkol gözlüğü takarak test yaptı. Topaloğlu ve Arıkan'ın alkol gözlüğü takarak pet şişeden bardağa su doldurmaya çalışmaları renkli görüntüler oluşturdu.

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Tokat'ta düzenlenen Trafik Haftası programında İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ile İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan alkol gözlüğü takarak test yaptı. Topaloğlu ve Arıkan'ın alkol gözlüğü takarak pet şişeden bardağa su doldurmaya çalışmaları renkli görüntüler oluşturdu.Trafik Haftası etkinikleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda stant açıldı. Stantları gezen İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ile İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, alkol gözlüğü takarak test yaptı. 1.5 promil alkol etkisi yapan gözlük takan Müdür Topaloğlu ile Albay Arıkan'ın pet şişeden bardağa su doldurmaya çalışmaları sırasında renkli görüntüler yaşandı. Alkol gözlüğü ile yürüyen Müdür Topaloğlu, alkol kullananların alkol almadığı bir gün gözlüğü takarak alkol aldığında nasıl olduğunu görmesi gerektiğini kaydetti. Alkollü trafiğe çıkanların kendi canının yanında etrafındaki insanların da can emniyetini tehlikeye attıklarını ifade eden Topaloğlu, "O nedenle alkollü araç kullananlara af yok. Alkol araç kullananlara karşı etkin uygulama yapacağız. Biz kimsenin içkisine karışmıyoruz ama araç kullandığında alkol almayacak" dedi.Topaloğlu, alkollü araç kullanırken yakalanan sürücülere ertesi gün ayıldıktan sonra alkol gözlüğü taktırılması talimatı vererek "Alkollü iken ne hale geldiklerini ve araç kullandıklarını görsünler" diye konuştu.Müdür Topaloğlu ile Albay Arıkan etkinlikler kapsamında trafik ekiplerinin kullandığı motosiklete binerek deneme sürüşü de yaptı.