10.05.2017 17:27:02

Tokat'ta 'Müşterin Kamu Olsun' toplantısı

Tokat'ta Devlet Malzeme Ofisine tedarikçi olmak isteyen işletmeler için bilgilendirme toplantısı yapıldı.

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Tokat'ta Devlet Malzeme Ofisine tedarikçi olmak isteyen işletmeler için bilgilendirme toplantısı yapıldı.Tokat Ticaret ve Sanayi Odası(TTSO) Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşen bilgilendirme toplantısı, Devlet Malzeme Ofisi'nin (DMO) yapısı ile ilgili bilgilendirme sunumu ile başladı. Tokat Defterdarı Musa Avcu, DMO Trabzon Bölge Müdürü Enver Uzun, Tokat TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Arat ve oda üyesi işletme temsilcilerinin katıldığı toplantıda DMO ürün grupları, tedarik usulleri, katalog sözleşme gibi konular hakkında yeni bilgiler paylaşıldı.DMO Şube Müdürü Ahmet Polat, gerçekleştirdiği sunumda KOSGEB ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında üretici konumunda olup KOSGEB'e kayıtlı küçük ölçekli işletmelerin desteklenerek ekonomiye kazandırılmaları ve kamu alımlarındaki paylarının artırılması amacıyla da çeşitli çalışmalar yapıldığını söyleyerek,"Gerçekleştirilen işbirliğiyle yerli ürün ürettiğini belgelendiren ve KOSGEB'e kayıtlı olan küçük işletmelerin kamu alımındaki paylarının artırılmasını hedefliyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarının DMO aracılığı ile yaptıkları alım süreçlerine daha fazla dahil olabilmeleri amacıyla hazırlanan KOBİ Kataloğu uygulaması da 2017 yılından itibaren bütün illerde başladı. Müşterisi kamu olsun isteyen tüm işletmelerimizi DMO ile çalışmaya davet ediyoruz" dedi