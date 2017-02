20.02.2017 17:25:07

Tokat'ta muhtarlar toplantısı

Tokat Vali Cevdet Can, Turhal ilçesinde köy muhtarları ile istişare toplantısında bir araya geldi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Tokat Vali Cevdet Can, Turhal ilçesinde köy muhtarları ile istişare toplantısında bir araya geldi.Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Vali Cevdet Can, Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Şenyurt Belediye Başkanı Ünal Arslan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Gökçe, Resmi Kurumların İl ve İlçe Müdürleri ve köy muhtarları katıldılar. Toplantıda konuşma yapan Vali Can, 2017 yılında devrim niteliğinde kararlar aldıklarını ifade ederek, "Özel İdare bütçesinin yarıdan fazlasını yol yapımı için ayırdık. İstiyoruz ki Turhalımızın tüm köy yolları sıcak asfalt yapılsın. Ama o da olacak her sene bir grup köy yolumuzu sıcak asfalt yapacağız. Kısacası 2017 yılında Tokat adeta şantiyeye dönecek. İstiyoruz ki Tokat'ta yol, parke ve içme suyu sorunu olmayan köy kalmasın. Bunlar tamamlandığında ise nihai hedefimiz üretimi artırmaktır. Bu manada da Turhal'da Kazova'nın geleceği ile ilgili birçok temeller attık. Bizim amacımız insanımızı mutlu etmek. Sizler, buraların asıl sahiplerisiniz; biz size destek kuvvetiz" dedi.Konuşmasının ardından muhtarların istek ve şikayetlerini tek tek dinleyen Vali Can, sorunların çözümüne ilişkin ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.