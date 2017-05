07.05.2017 10:26:31

Tokat'ta mezat kültürü yaşatılmaya devam ediliyor

Tokat'ta, kanatlı süs hayvanı yetiştiricileri her hafta bir araya gelerek yaptıkları müzayede ile kentteki mezat kültürünü yaşatmaya çalışıyor.

Tokat'ta, kanatlı süs hayvanı yetiştiricileri her hafta bir araya gelerek yaptıkları müzayede ile kentteki mezat kültürünü yaşatmaya çalışıyor.Behzat Bulvarı üzerinde bulunan ve başta güvercin severler olmak üzere kanatlı süs hayvanı yetiştiren vatandaşların uğrak yeri olan kıraathane, haftada bir gün kentte unutulmaya yüz tutmuş etkinliklerden birisi olan mezat kültürüne ev sahipliği yapıyor. Düzenlenen mezatta 7'den 70'e her meslek grubundan onlarca vatandaş, sahibi oldukları kanatlı süs hayvanlarını hem sergileme fırsatı buluyor, hem de uygun fiyatlı güzel türlere düzenlenen müzayedeler sayesinde sahip olabiliyor. Mezatta alıcılara yardımcı olmak maksadıyla takviye adı verilen bir dayanışma sistemi de işliyor. Takviye edilen kişiler eğer mezadı kazanırsa, herkes taahhüt ettiği kadar meblağı alıcıya hediye ediyor. Kanatlı süs hayvanı yetiştiriciliğini profesyonel olarak yürüten Bilal Yılmaz, takviye alan alıcıların diğer alıcılara da hemen yardım etmeye başladığını söyleyerek, "100 liralık tavuğu 50'ye alıyorsam, arkadaşlara da aynı şekilde biz takviyelerle destek oluyoruz. Herkesin faydalanabileceği güzel bir ortam oluyor" dedi.700 lira bir çift güvercinDüzenlenen mezatta ana vatanı Rusya olan Roski Kırk kuyruk cinsi bir çift güvercini 700 liraya alan 62 yaşındaki Sebati Şengül, kötü alışkanlıklardan uzak durmak isteyen gençlere kümes hayvanı beslemelerini tavsiye etti. Şengül, "Normalde bir araba parasına kuş alınıp satılıyor. Herkesin gücü neye yeterse o şekilde alınıyor, satılıyor. Bende olmayan cinsleri arkadaşlar istiyorlar, o arkadaşlarda olmayanı bizden istiyorlar. Bütün gençlere tavsiye ederim. Sigaradan, içkiden, şundan bundan herkes arınsın, bu gibi kümes hayvanlarına herkes adapte olsun" dedi.Mezatta 700 liraya alıcı bulan güvercinlere 100 lira takviye desteği yapan Cihan Eroğlu ise güvercinlerin yeni sahibine hayırlı olsun dileyerek, "Şimdi biz ona destek çıktık, ileride de o bize destek çıkacak. Güzel bir şekilde hayvanlarımızı burada sergiliyoruz. Birbirimize her zaman destek çıkıyoruz" şeklinde konuştu.Mezatta güvercin haricinde satışı yapılan tek horozu 60 liraya satın alan 27 yaşındaki Hüseyin Çiğdem ise hobi olarak süs tavukları ve süs horozları beslediğini kaydetti.