26.01.2017 10:08:44

Tokat'ta kar yağışı etkisini göstermeye başladı

Tokat'ta kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini göstermeye başlarken, karayolları ekipleri yolların kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Tokat'ta kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini göstermeye başlarken, karayolları ekipleri yolların kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Tokat'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı 1200 rakımlı Kızıleniş mevkisinde etkili oldu. Tokat-Sivas karayolunda kar yağışı ile birlikte yaşanan buzlanma sonucu yolda kalan bazı ağır vasıta sürücüleri zincir taktı. Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucu ulaşımdaki aksamalar giderilirken, ekipler çalışmalarına devam ediyor.