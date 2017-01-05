05.01.2017 22:33:25

Tokat'ta FETÖ'nün emniyet yapılanması yönelik operasyon: 2 tutuklama

Tokat'ta FETÖ'nün emniyet yapılanması yönelik yürütülen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 5 eski polisten 2'si tutuklandı.

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Tokat'ta FETÖ'nün emniyet yapılanması yönelik yürütülen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 5 eski polisten 2'si tutuklandı.Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen ve kentte görev yapan 5 eski polis, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen eski il emniyet müdür yardımcısı M. B. ile şüphelilerden O. A. tutuklandı. Diğer şüpheliler M.K., S.D. ve N.M.T adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.