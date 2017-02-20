20.02.2017 15:33:22

Tokat'ta evleri yanan 3 aileye yardım yapılacak

Tokat'ta evleri yanan 3 aileye Tokat Belediyesi ve Kızılay tarafından yardım yapılacağı, ayrıca yardımda bulunmak isteyenlerin belediye başvurabileceği bildirildi.

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Tokat'ta evleri yanan 3 aileye Tokat Belediyesi ve Kızılay tarafından yardım yapılacağı, ayrıca yardımda bulunmak isteyenlerin belediye başvurabileceği bildirildi.Cemalettin Mahallesi Hacı İbrahim Sokak'ta Ömer Kara'ya ait iki katlı evde gece 02.15'te henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın 2 eve daha sirayet etmişti. Alevlere teslim olan evin balkonundan atayarak canını zor kurtaran Kara'nın Tokat Devlet Hastanesinde tedavisi devam ediyor. Yangının izleri ise gün ışığı ile birlikte ortaya çıkarken, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Başkan Yardımcısı Osman Altunordu ile birlikte aileleri ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. Cemalettin Mahallesi Muhtarı Mehmet Dağdeviren ile birlikte yanan evlerde incelemelerde bulunan Başkan Eroğlu, kış gününde meydana gelen yangında vatandaşların evsiz kalmasının üzücü bir durum olduğunu ama kendilerin sevindiren tarafın can kaybı olmaması olduğunu söyledi."Hızlı bir şekilde yaraları sarmaya çalışacağız"Yangında zarar gören vatandaşların yaralarının sarılacağını ifade eden Başkan Eroğlu, "Evlerdeki eşyalar yanarak kullanılmaz hale gelmiş. Yangın nasıl çıktı ne oldu bilemiyoruz. Bununla ilgili olarak soruşturma devam ediyor. Asıl önemli olan buradaki insani durum. Onlarca yılda kazandıkları ile eşya alıp yaptırdıkları evleri bir saat içinde yandı kül oldu. Bu anlamda yardıma ihtiyaçları var. Hızlı bir şekilde yaraları sarmaya çalışacağız. Ne gerekiyorsa buna da gereği yapılacaktır. Bu vesile ile bu kardeşlerimize el uzatarak gerek nakdi, gerek eşya yardımında bulunmak isteyenlere de varsa müracaat edebilirler. Bu kapımızda açık. Ama hiçbir şey olmasa bile biz buradayız elimizden gelen yardımı yapacağız" dedi.Yangının sobadan çıktığı iddiasıZüleyha Günesen, babasına ait evde kardeşinin kaldığı sırada sobadan yangın çıktığını ileri sürdü. İki katlı evden balkondan atlayarak canını zor kurtaran kardeşinin hastanede tedavisinin devam ettiğini ifade eden Günesen, yardım beklediklerini söyledi.Türk Kızılayı yardım yapacakTürk Kızılayı Tokat Şubesi Başkanı Hüseyin Yapıcı da ev sahiplerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Yapıcı, ailelere Kızılay olarak mutfak seti, set üstü ocak, dolap, giysi, kuru gıda, yatak takımı vb. yardımlarda bulunacakların söyledi. İlk etapta aileye gıda yardımı yapılacağını ifade eden Başkan Yapıcı, "Bir eve ne lazım olursa onların tamamını karşılamaya çalışacağız" diye konuştu.