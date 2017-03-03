03.03.2017 18:23:05

Tokat'ta 10. Uluslararası Kick Boks Organizasyonu

Tokat'ta, 8 ülkeden sporcunun katılımı ile düzenlenecek olan Kick Boks Organizasyonu öncesinde kortej yürüyüşü yapıldı.

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Tokat'ta, 8 ülkeden sporcunun katılımı ile düzenlenecek olan Kick Boks Organizasyonu öncesinde kortej yürüyüşü yapıldı.Tokat'ta onuncusu yapılacak olan Spor Kültür ve Tanıtım Festivali kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşü Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde başladı. 8 ülkeden sporcuların katıldığı kortej yürüyüşünde savaşçı kıyafetleri ile atların üzerinde dev Türk bayrağı ile katılan okçu ekibi dikkat çekti. Tokat Belediyesi bandosu eşliğinde yürüyüş yapan kortejde Mahperi Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin halk oyunları gösterileri ilgi gördü. Yabancı sporcularda halk oyunları ekiplerinin arasına girerek 'ellik' oynadı. Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşte müsabakalara katılacak olan sporcular tanıtıldı.Organizasyonu yapan Dünya Kick Boks Şampiyonu Ersan Turan, Tokatlıların yoğun ilgisi dolayısı ile her yıl organizasyon düzenlediklerini kaydetti. Kick Boks Federasyonu Disiplin Kurulu Üyesi Vejdi Ayça, organizasyonun güzel geçeceğini ifade ederek 4 Mart 2017 tarihinde düzenlenecek olan Kick Boks müsabakalarına spor severleri beklediklerini söyledi.