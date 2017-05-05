05.05.2017 21:23:11

Tokat'ın Antik Kentleri Sempozyumu

Tokat Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen 'Tokat'ın Antik Kentleri Sempozyumu'nun' açılış programı yapıldı.

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Tokat Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen "Tokat'ın Antik Kentleri Sempozyumu'nun" açılış programı yapıldı.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik kampüsünde düzenlenen sempozyumun açılış konuşmasını ODTÜ Öğretim Üyesi ve Komana Antik Kenti Kazı Çalışması Başkanı Prof. Dr. Burcu Erciyas yaptı. Erciyas, Tokat'ın arkeolojik, tarihi ve kültürel anlamda oldukça zengin olduğunu, yerel yönetimlerin çalışmaları yakından izlediğini ve projeye oldukça destek verdiklerini söyledi.Daha sonra kürsüye gelen GOÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hanifi Vural ise kentlerin, kültürlerin şekillendiği mekanlar olduğunu belirterek Anadolu'nun oldukça zengin bir kültüre sahip olduğunu ve Tokat'ın da bu zenginliklere sahip olan bir il olarak yerini aldığını ifade etti.Tokat Valisi Cevdet Can ise Tokat'ın zengin bir medeniyetin üzerinde bulunduğuna vurgu yaptı. Üzerinde çalışılması gereken alanlar olduğunu ifade eden Vali Can, bunun için de araştırmacılara destek verileceğini belirterek çalışmak isteyenlere çağrıda bulundu. Açılış programı sonrası Prof. Dr. Burcu Erciyas başkanlığında ilk oturum başladı.