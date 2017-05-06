06.05.2017 16:59:39

Tokat'ın 1 asırlık 'Cuma Pazarı'

Tokat'ta yaklaşık 1 asırdır hurdacılar tarafından toplanan kullanılabilir durumdaki eşyaların satıldığı 'Cuma Pazarı', kentteki birçok vatandaş için c

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Tokat'ta yaklaşık 1 asırdır hurdacılar tarafından toplanan kullanılabilir durumdaki eşyaların satıldığı 'Cuma Pazarı', kentteki birçok vatandaş için cazibesini korumaya devam ediyor.Tokat'ın tarihi Sulusokak Çarşısında 100 yıldır her hafta kurulan Cuma Pazarı birçok vatandaşa geçim kaynağı sağlıyor. Kurulan pazarda ağırlıklı olarak üretimi artık yapılmayan ya da sıfırı çok daha pahalı olan ürünler alıcı buluyor. Bu durum hem alıcılar hem de satıcılar için avantajlı olurken, satılan ürünler arasında emsalsiz süs eşyaları, tarım aletleri, küçük el aletleri, bisikletler, antika eşyalar ve yedek parçalar bulunuyor.30 yıldır pazarcılık yapan, halk arasında Cennet Ana olarak bilinen 65 yaşındaki Makbule Sağdıç da son 10 yıldır geçimini bu pazarda yaptığı satışlarla sağladığını söyledi. Sağdıç işlerinden son derece memnun olduğunu dile getirerek; " 20 sene yün yatak sattım pazarcılıkla. Ondan sonra 10 senedir hırdavatçılık yapıyorum. Müşterilerim de çok, gelenlerim de çok. Eski müşterilerim de geliyor. Tanıyanlarım da geliyor"dedi.Pazarın müdavimlerinden birisi olan İbrahim Ağdilek, maddi olarak çok değerli şeylere ulaşamadıklarını ifade ederek,"Bazen biz de geliyoruz işte, hoşumuza giden veya beğendiğimiz antika şeyleri alıp gidiyoruz" şeklinde konuştu.Pazarın kurulduğu Sulusokak'ta doğup büyüyen Fatih Öztürk ise önceki yıllara göre satış yapılan alanın çok daha küçüldüğüne dikkat çekerek, "Eskiden bu pazar bu kadar küçük değildi. Daha büyüktü. İlçelerden de geliş oluyordu ama tabi devir değişti. İnsanlarında buraya ister istemez rağbeti azaldı"diye konuştu.59 yaşındaki Mehmet Soysal da küçüklüğünden beri geldiği pazarın 100 yıldan fazla bir süredir aynı yerde kurulduğunu söyledi.(Dursun Ekrem Er/İHA)