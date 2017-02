28.02.2017 17:46:45

Tokat esnafına öz kaynak imkanı sağlanacak

S.S.Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Ahmet Hamdi Aydoğan, kooperatifin tamamen kendi imkan ve kaynaklarıyla yapılmış kendi mülkü olan Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi binasının bitmek üzere olduğuna dikkat çekerek, 'Bu binadan zamanla elde edilecek gelirle kesintisiz bir akar elde edecek ve yine Türkiye'nin en güçlü öz kaynağına sahip birkaç kooperatifinden birisi olacaktır' dedi.

Tokat'ta kooperatif olarak yapacakları genel kurul öncesinde basın mensupları ile biraya gelen Başkan Aydoğan, faaliyetlerini ve gelecek yıldan beklentilerini dile getirdi. Bu gün itibarı ile kooperatifin 64 milyon TL'yi aşan bir krediye kefalet etmekte olduğunu belirten Başkan Aydoğan, bu kredilerin 4 milyon TL'ye yakınının hükümetin esnaf ve sanatkara yıl içerisinde kullandırdığı faizsiz kredi olduğunu kaydetti. Esnaf ve sanatkarın çeşitli nedenlerle ödeyemediği ve takibe intikal eden 3 milyon TL'ye yakın borcunu da kooperatif olarak ödediklerini ve banka takibine uğratmadıklarını ifade eden Başkan Aydoğan, "Dolayısıyla diğer finans sistemlerinde ve bankalarda ödeme tablolarının bozuk görülmesinin de önüne geçmiş olduk. Bilindiği üzere daha önceki yıllarda da yapıldığı gibi zaman zaman esnaf ve sanatkar ekonomik dalgalanmalardan etkilenmekte ve ödeme güçlüğü yaşamaktadır ve bu durum adeta küçük esnafın ekonomisinin barometresi durumundaki kooperatiflerimizde hissedilmekte esnafın ateşinin yükseldiğini belki de ilk bizim kurumlarımız teşhis ve tespit etmektedir. Çünkü kooperatifler esnafı en iyi tanıyan onlarla iç içe olan hemhal olan yakın olan kuruluşlardır. İşte bu sıkıntıları fark etmemizle birlikte, esnaflarımızdan gelen talepleri de dikkate alarak gerek bölge birliklerimize gerekse merkez birliğimize iletilmek ve bu arada sayın milletvekili, bakan ve başbakanımıza da ulaştırmak suretiyle onların talimatlarıyla yeniden yapılandırmalar yapılmakta temerrüt faizlerinden vazgeçilmekte ve yeni bir ödeme planlarına bağlanmaktadır. Kooperatifimiz yıllardan bu yana her dönemde bu yapılandırmadan esnaf ve sanatkarının en yüksek oranda istifade edebilmesi için her türlü tedbiri almakta ve ilgili kimseleri en süratli biçimde bilgilendirmekte ve bu tedbirleri süratle hayata geçirmektedir" diye konuştu.Geçtiğimiz yıl Mart ayında temeli atılan kooperatif binasının kooperatife sürekli bir akar sağlayacak olan stüdyo daireler ve dükkanların hizmete başlayacağını ifade eden Başkan Aydoğan, "Elde edeceğimiz gelirle başta ortaklarımız olmak üzere esnaf ve sanatkarımıza yeni hizmetler planlıyoruz inşallah. Binamız 50 adet stüdyo daire 2 adet dükkan ve birde kendine ve ortaklarına yakışır bir hizmet binası olmak üzere yaklaşık 5 bin metrekareden oluşmaktadır. Kooperatifimizin tamamen kendi imkan ve kaynaklarıyla yapılmış kendi mülkü olan bina Türkiye de hacim bakımından en büyük Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi binasıdır. Bu binadan zamanla elde edilecek gelirle kesintisiz bir akar elde edecek ve yine Türkiye'nin en güçlü öz kaynağına sahip birkaç kooperatifinden birisi olacaktır. Bu şu anlama gelmektedir, mali yapısı sağlam banka nezdinde kredibilitesi yüksek muhataplarına güven veren bir kurum olacaktır. İşte bu gücü her daim ortakları ve tokat esnafının menfaati için kullanacaktır. Bu da muhtemel ekonomik kriz veya finansal daralmalardan en son bizim ortağımız olan Tokat esnaf ve sanatkarı etkilenecek demektir. Zira öz kaynağı güçlü olan kooperatifler esnaf ve sanatkarını kendi imkanlarıyla da olsa daha uzun zaman idare edebilmekte onları bankaların yağmurda şemsiyeyi çektiği zamanlarda alelacele takibe düşmekten ve sicillerinin bozulmasından korumuş olacaktır" şeklinde konuştu.