27.12.2016 12:57:37

Tokat dört mevsim fotoğraflanacak

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat'ın dört mevsim fotoğraflanarak gelecek nesillere aktarılması için çalışma yapılacağını söyledi.

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Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat'ın dört mevsim fotoğraflanarak gelecek nesillere aktarılması için çalışma yapılacağını söyledi.Tokat Fotoğraf Sanatçıları Derneği (TOFSAD) 1'inci yaşını Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğluy'nun katılımlarıyla İbn-i Kemal Mahalle Konağı'nda kutladı. Programda TOFSAD Başkanı Mustafa Kılınç, dernek olarak amaçlarının öncelikle fotoğraf çekimlerini insanlara sevdirmek ve kentin tanıtımına katkıda bulunmak olduğunu söyledi.Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise fotoğrafların tarihe tanıklık ettiğine dikkat çekerek, "Geçtiğimiz günlerde başkanımız geldiğinde bir sunumu olduğunu söyledi. Ben de başkanımıza bir öneride bulundum dört mevsim Tokat çalışması yapılmasını istedim. Bunun kararını aldık. Beraberce bunu da yapmış olacağız. Fotoğraf kalıcı bir şey. Unutulmaz. Gerçek neyse onu ortaya koyar. Profesyonel çekim anlamında son yıllarda sosyal medya aracılığı ile daha da gelişti. Doğayla, tarihle ilgili fotoğraflar çekildiğini, dergiler çıkarıldığını görüyoruz. Ben bu manada herkesi kutluyorum. Buradaki arkadaşları gördüğümde fotoğrafla alakalı gelinen noktanın ne kadar iyi yerde olduğunu görüyor, TOFSAD'ı tebrik ediyorum" dedi.Başkan Eroğlu'nun konuşmasının ardından birinci yıl pastası kesildi. Sonrasında TOFSAD'ın açmış olduğu 3'üncü Temel Fotoğraf Kursu'nu başarı ile bitiren kursiyerlere sertifikaları verildi.