23.01.2017 16:44:44

Tokat'a Off-Road pisti hazırlıkları sürüyor

Tokat'ta enduro yarışlarından sonra off-road yarışları için de pist hazırlıkları devam ediyor.

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Tokat'ta enduro yarışlarından sonra off-road yarışları için de pist hazırlıkları devam ediyor.Tokat Havalimanı yanında Güryıldız beldesi sınırları içerisinde bulunan tarıma elverişsiz bölgede off-road yarışları için pist değerlendirme çalışması yapıldı. Güryıldız Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Tokat Ekstrem Sporları Derneği işbirliğinde yürütülen çalışma kapsamında off-road araçları ve motokros araçları ile deneme sürüşleri yapıldı.Tokat Doğa ve Extrem Sporları Kulübü (TODEX) Başkanı Mahmut Coşkun, Tokat'ta tarıma elverişsiz alanda neler yapılabilir düşüncesi ile hareket ettiklerini ve spor turizmi adına Topçam Yaylası'nda yapılan enduro pistine benzer bir pisti off-road tutkunlarına kazandırmak istediklerini söyledi. Bu anlamda motor ve araba sporları yapılabileceği yerler arasında yeni havalimanı yanındaki alanı tespit ettiklerini belirten Coşkun, "Bununda ön çalışması olarak off-road araçları ve motokros motorları ile arazide bir değerlendirme çalışması yapacağız. Umarım sonu gelir ve yeni hava limanı yanında büyük bir alanı Tokat'a spor turizmi açısından değerlendirmeye sunarız" dedi.Güryıldız Belediye Başkanı Habib Han, Yeşilırmak ıslah projesi kapsamında kapsamında alanda çalışmaları devam ettiğini, bu anlamda ayrıca Tokat'ın tanıtımı açısından spor tutkunlarına yönelik bir çalışma başlatıldığını kaydetti. Ralli yapılacak olan pist yapılması anlamında kararlı oldukların ifade eden Başkan Han, bu yıl spor yarışlarının ilkini gerçekleştirmek istediklerini kaydetti.İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır ise amaçlarının geniş bir arazinin spor tutkunlarına yönelik kazandırarak kente spor turizmini geliştirmek olduğunu ifade ederek, "Motor ve otomobil sporlarının ilimizde yeşermesi ve daha iyi şartlarda bu sporun yapılmasını arzu ediyoruz. Bu anlamda bölge tanıtım etkinliği yapıyoruz. Umarım ilerleyen dönemlerde uluslararası standartlarda bir pist kazandırarak önemli bir yatırım sağlamış oluruz" diye konuştu.