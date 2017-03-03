03.03.2017 12:18:36

Tok'tan 'yerinde dönüşüm' müjdesi

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, 'Denizi ve şehri en iyi noktadan gören bu iki mahallede yapılacak olan 'yerinde dönüşüm' ile Hastane ve Kökçüoğlu Mahallesi, herkes tarafından tercih edilen bir merkez olacak' dedi.

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İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Denizi ve şehri en iyi noktadan gören bu iki mahallede yapılacak olan 'yerinde dönüşüm' ile Hastane ve Kökçüoğlu Mahallesi, herkes tarafından tercih edilen bir merkez olacak" dedi.İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Hastane Mahallesi Camisi çay bahçesinde mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği, miting havasında geçen buluşmada Hastane ve Kökçüoğlu Mahallelerinde yapılacak olan yerinde dönüşüm(kentsel dönüşüm) projesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu."Siz kazanın diye yıllardır mücadele ettim"Yıllardır bu iki mahallede oturan vatandaşların kazanımları için mücadele ettiğini kaydeden Başkan Tok, "2004-2009 yılları arasındaki belediye başkanlığım görevi süresince, Hastane ve Kökçüoğlu mahallelerinde emsal değerini yükseltip 4 emsal yaptık. Bu dönüşümü vatandaşımızı mağdur etmeden yaptık. Bugün, Derebahçe ve Kalkancı'da emsal değeri 1.40, Hastane ve Kökçüoğlu'nda ise 4 emsal. Bu ne demek? Derebahçe ve Kalkancı'da 1000 metrekarelik bir arsadan 100 m2'lik 14 daire yapabilirsiniz, Hastane ve Kökçüoğlu'nda ise 1000 m2'lik alanda 100 m2'lik 40 tane daire yapabilirsiniz. İşte bizim farkımız bu. Tüm planlarımız meclisten geçti. 26 Mart itibariyle askı süresi sona eriyor. Bu tarihten sonra inşaat izni alıp konut yapabilecek durumdasınız. Bu dönüşüm için yıllardır sizin için mücadele ettim. Bizim derdimiz sizsiniz. Siz kazanın dedik" diye konuştu."Sizin hakkınızı kimseye yedirtmeyiz"Kimsenin rızası olmadan evinin yıkılmayacağına vurgu yapan Başkan Tok, "İstediğiniz müteahhitle anlaşıp dairelerinizi yapabilirsiniz. Eğer ikna olmadıysanız, rızanız yoksa, kimse sizin şu an oturduğunuz evi yıkamaz. Şu an müteahhitler, buralarda hane sahipleri ile görüşüyormuş. Biz, İlkadım Belediyesi olarak bu işin başında olacağız. Müteahhitler ile sizin aranızda aracı olmak suretiyle organizasyonda olmak istiyoruz. Şunu da iyi bilin: Biz, sizi hiçbir müteahhide ezdirmeyiz. Hakkınızın takipçisi ve koruyucusuyum. Sizin hakkınızı kimseye yedirtmeyiz. Bu işin kontrolünü biz yapacağız. İsteyen, istediği müteahitle anlaşır, dönüşümü yapar. İkna olmayan ve rıza göstermeyenlerin de evini kimse yıkamaz. Burada, önemli olan sizin razı olmanız. Dönüşüm ada bazlı olacağı için, nerede anlaşılırsa kentsel dönüşüm orada yapılacak. İkna olmayan, rıza göstermeyen vatandaşlarımıza zorla geleceğiz senin evini yıkacağız diye bir durum kesinlikle söz konusu değildir" şeklinde konuştu.Samsun'u ve denizi en iyi cepheden gören Hastane Mahallesi'nin geniş bir hava koridora sahip olduğunu söyleyen Başkan Tok, "Yerinde dönüşümle Hastane ve Kökçüoğlu Mahallelerimizi tercih edilen bir yerleşke olmasına imkan tanıyacağız. Şehir meydanına yürüme mesafesi 5 dakika olan ulaşım yolları geniş, yeşil alanı ve oyun parkı olan konforlu modern konutların yapımının önünü açıyoruz" ifadelerini kullandı.