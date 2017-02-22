22.02.2017 17:35:24

Tok: 'Kadın mutlu olursa, aile mutlu olur'

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, 'Kadın mutlu olursa, aile mutlu olur. Aile mutlu olursa toplum mutlu olur' dedi.

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İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Kadın mutlu olursa, aile mutlu olur. Aile mutlu olursa toplum mutlu olur" dedi.İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, 5 ay önce hizmete açılan Derebahçe Sosyal Tesisleri'nde bayan kursiyerlerle bir araya geldi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan kurslarında eğitim gören bayanlarla bir araya gelen Başkan Tok, "2015 yılında temelini atarak 18 ay sonra açılışını yaptığımız Derebahçe Sosyal Tesislerimizin halkımız tarafından aktif ve yoğun şekilde kullanılması bizleri son derece mutlu etmiştir. 5 ay önce halkımızın istifadesine sunduğumuz bu tesisimiz, Samsun'un en büyük toplantı ve düğün organizasyonlarının yapıldığı, etüt ve kurs merkezleri, sinema ve fitness salonları, mescit, kafeterya, otopark ve dinlenme mekanları gibi birçok sosyal alanı olarak hizmet vermektedir. Bu alanları canlı olması, yaşayan bir merkez olarak faaliyette olması sizlerin sayesindedir" diye konuştu."Her projemizde bayanları düşündük"Belediye olarak kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını ifade eden Başkan Erdoğan Tok, "Göreve geldiğimiz günden bu yana kadınlarımızla ilgili çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Hanımlar Lokalimizde yüzlerce kadınımız tesisimizin tüm imkanlarından faydalanarak sosyal yaşamın içerisinde aktif bir şekilde yer alıyor. Kültür merkezlerimizde bayanlar, çeşitli branşlarda kurs görmekte ve el becerileri kazanmaktadır. Kadınlarımız için mutlu ve huzurlu bir aile tesis etmek için 'Aile Okulu' eğitim seminerlerimizi ve söyleşilerimizi sürdürmekteyiz. Mahallerde parklarda oluşturduğumuz alanlarda kadınlar fitness kondisyon aletleri ile sağlıklı yaşam için spor yapabilmektedir. Yine Baruthane Mahallesi Ihlamur Bulvarı üzerinde bayanları da düşünerek istifadelerine sunacağımız onların ders yapabilecekleri, ibadet yapabilecekleri Selçuklu mimarisine uygun Camii ve Külliye inşa ediyoruz. Son olarak yaptığımız 'Anne Okulu' projemizin tanıtımını yaptık. Her Anne Bir Okul sloganı ile toplumumuzun temelini oluşturan aile kurumunun temel taşı, değerlerimizin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu olan annenin eğitimini önemsiyoruz. Dünyaya gözlerini açan yavrularımızın ilk öğretmeni olan annenin eğitimi toplumun eğitimdir" şeklinde konuştu.Başkan Tok, konuşmanın ardından kurs sınıflarını gezerek yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler aldı.